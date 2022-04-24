查大2畢業生遭同事刺殺 兇嫌被控多重罪名 面臨死刑

查普曼大學兩名新近畢業生Jonathan Bahm（左）和Griffin Cuomo 19日慘遭殺害。（KTLA）

南加州橙縣 安那罕（Anaheim）的一棟公寓，19日早上驚爆雙屍命案，兩名剛從查普曼大學（Chapman University）畢業的青年慘遭刺殺，他們是23歲的庫莫（Griffin Cuomo）和23歲的巴姆（Jonathan Bahm），舉校震驚，痛失校友。

據橙縣檢察官 （OCDA）辦公室新聞稿，兇嫌是26歲的法希姆 (Ramy Hany Mounir Fahim) ，來自爾灣（Irvine），他被指控兩項謀殺罪（Murders）、兩項潛伏說謊（lying in wait）、和個人使用致命武器的加重罪名，構成特殊情況 (Special circumstances)，可能面臨死刑判決。目前兇嫌被關押在拘留中心（Intake Release Center），不得保釋，定於2022年5月6日在富樂頓（Fullerton）的北部司法中心接受傳訊。

法希姆被控於2022年4月19日上午6點30分左右，在安納罕的 Katella Avenue的一棟 公寓內，刺死了他的同事、23歲的庫莫（Griffin Cuomo），然後又將庫莫的室友、23歲的喬納森．巴姆（Jonathan Bahm）刺死。法希姆和庫莫同在橙縣的一家財富管理公司工作。目前尚不清楚是什麼動機，促使兇嫌痛下殺手，奪走了兩名年輕人的生命。鄰居們形容，在電梯和走廊裡「到處都是血跡」。

2022年4月18日午夜，就在謀殺案發生前幾個小時，一名大樓保安在公寓大樓的屋頂上遇到了法希姆（ Fahim）。謀殺案發生的早晨，有人看到法希姆在受害者公寓的同一樓層。當安那罕警方接到911電話時，法希姆仍在受害者的公寓內。早上，有人看到法希姆在受害者公寓的同一樓層。監控攝像機鏡頭顯示，他在殺戮發生前幾個小時站在公寓外。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，「這些年輕人才剛剛開始實現他們的夢想，並在世界上找到自己的位置。 但是一個入侵者跟踪他們，然後在他們的家中將他們刺死，阻斷了他們的夢想。法律不能忽視結束兩個年輕生命的冷酷方式，我們將盡一切努力確保伸張正義。」此案現已指派橙縣地檢署凶殺案科資深檢察官Jeff Moore負責起訴。

查普曼大學在一封電子郵件中說，受害者庫莫（Griffin Cuomo）和巴姆（Jonathan Bahm）都是23歲，最近剛從該校畢業，庫莫獲得了的策略傳播學位，而巴姆則獲得電腦科學學位。查普曼大學執行副校長馬修帕洛（Matthew Parlow）在給校園社區的電子郵件中說，受害人作為本校剛畢業的學生，使校園裡許多人對這場悲劇感到心碎。「我們失去了查普曼大家庭的兩位成員，感到太可怕了！」