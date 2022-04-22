UCLA中華文化之夜 留學生綻放青春魅力

UCLA 中華文化之夜晚會。（任向東提供）

洛杉磯加州大學 （UCLA）中國學生學者聯誼會日前在校區Royce Hall舉辦「中華文化之夜」活動，主題是「重啟 如初」。中國駐洛杉磯總領館教育組參贊明廷玺、領事王群、曹乾、楊麗君，及數百名留學生及嘉賓參加活動。

「中華文化之夜」活動於4月17日晚舉行，通過「經典傳統；可辨識古典和現代結合；具有鮮明當代元素的現代和未來」等三個部分組成文藝晚會，以及留學生作品藝術展，將中華文化進行一次完全青春版闡釋。

呼應中華文化12生肖傳統，晚會由12個節目組成。開場時，著盛裝的京劇演員緩步從觀眾席邊唱邊走上舞台，台上京韻大鼓表演「洛城京韻」開場，獨特開場方式令人驚艷。晚會總導演王朵一說，獨特開場方式，讓觀眾感受京劇從歷史長河中走到現實，產生時光穿越夢境感，拉近與觀眾的距離，走近絕美中華文化。

UCLA 中華文化之夜晚會。（任向東提供）

表演節目還有UCLA中國民樂隊的「金梨頌」、中國舞社的「綻放」、洛杉磯越劇團的「西廂記」，以及來自南加州大學、爾灣加大、加州藝術學院等中國留學生 一起參與的表演節目。晚會上還有嘻哈、街舞、無伴奏合唱、搖滾樂隊等具有現代和未來感的節目。

晚會開場前，舉辦藝術展覽「春歸」，展示中國留學生們的書法、攝影、繪畫等藝術作品。全美中華青年聯合會會長任向東表示，整個活動表現相當高的水準，不同族裔觀眾領略到中國傳統文化煥發的青春魅力。