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洛城新語╱來美買槍轟死美國人？

洛城新語  

推特(Twitter)19日熱傳一則消息：有個中國學生獲美國哥倫比亞大學化工系錄取，準備今秋來美留學攻讀碩士。他得意忘形，在微信發朋友圈說，可以去美國買槍，然後轟死美國人了！有人把他的狂言翻譯後，寄給哥倫比亞大學，哥大查證後，取消他的入學資格。

網上熱議，美國不是有言論自由嗎，怎麼這樣說，就被取消錄取資格了？但揚言要買槍轟死美國人，是言論自由嗎？美國學生如果在社群網站發文，要槍擊同學，同樣會面臨警察拘捕、調查、處分，即使開玩笑也不可以，因為性命安全交關，由不得隨便開玩笑。

這名「準留學生」樂極生悲了，他是活該，咎由自取。網上說，他被取消錄取資格後，網民一片叫好聲，責備哥大的人很少，可見中國知識分子有良知與是非標準的人，還是比「愛國粉紅」多。

悲催的是，中共當局洗腦教育從小學抓起，拚命灌輸美國霸權不安好心，處處霸凌中國，教導孩子們仇美恨美。但弔詭又矛盾的是，孩子相信「仇美有理，愛國無罪」，認定美國槍枝氾濫、濫殺頻繁，種族歧視、華裔被欺凌(部分實際情況確實也如此)。

但矛盾的是，校園同儕或學生家長們只要家境供養得起，常以美國作為孩子留學國家的首選，把黨媽的教育和勸誡拋諸腦後，申請來美國留學「鍍金」，連習近平的女兒習明澤也一樣。

能獲哥大錄取，想必學業成績和各方面條件優秀。但品德不修，或受黨媽教育殘害，即使發洩民族主義情緒，諷刺美國槍枝氾濫，都不應聲稱「來美國後買槍，轟死美國人」。

試想：美國為什麼要接受有潛在傷害美國人可能的外人來留學？難道以為每年5、6萬美元學雜費，美國有錢賺，有錢就可以囂張？如果知識分子連起碼的言論自由界線都抓不準，潛意識中仇美恨美，人家為什麼接受你？

眼下大陸流行「大翻譯運動」，把中共或牆內中文言論，翻譯貼在外國社群媒體上，讓外人知道中國如何看待外國，它果然也有正面警惕功能。

中國網民發帖留言也不留情面。網友們說，「感謝大翻譯扯下這些牲畜人皮」，「這種兩面三刀的人確實不適合去美國」，「太好了，應該把這群野豬擋在美國之外」，「很多小粉紅實際上就是恐怖主義的幫凶」，「需要跟移民局反饋一下，讓這種人永遠進不了美國」。

這雖是一名不懂事年輕人做錯事，但正如自由亞洲電台分析，中共宣傳有許多謊言，國外宣傳非常虛偽，應該讓中共兩套宣傳自煽耳光，讓世界聽見中國這類恐怖聲音。

2001年紐約遇九一一恐襲時，確實有很多中國人上街慶祝；也有人現在撰文回憶，當年上學時，老師一早即興高采烈告訴同學們，美國被恐襲死傷數千人，非常高興。

哥大回信說，暴力威脅不符合大學政策，背離大學對學生的期望，絕不能容忍。同樣，未曾在美國納稅，卻領美國福利，又天天駡美國的華人移民不少，他們應被容忍嗎？

哥大 中共 教育

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