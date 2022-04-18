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募集文物老照片 僑委會歡慶90周年

本報記者／洛杉磯報導
洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美商會，4月17日舉辦「光輝九十 僑見未來」週年慶祝活動。（本報記者／攝影）
洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美商會，4月17日舉辦「光輝九十 僑見未來」週年慶祝活動。（本報記者／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心與洛杉磯台美商會，17日(周日)下午舉辦「光輝九十僑見未來」慶祝活動。僑民帶來眾多珍藏多年的文物，其中包括中英文版《論語》、僑民登記證、僑務委員會聘書、民國39年出生證等。眾人共襄盛舉，慶祝僑委會成立90周年。

1982年僑務委員出版的一本中英文版本《論語》。（本報記者／攝影）
1982年僑務委員出版的一本中英文版本《論語》。（本報記者／攝影）

僑務諮詢委員楊賢怡，當天提供130多件老物品，其中1982年僑務委員出版的一本中英文版本《論語》尤為珍貴。楊賢怡表示定居海外近50年，多年來熱愛僑務工作，希望年輕一代能繼續跟進，為僑務工作打拚。他還展示歷年來僑委會製作的帽子、美國政府為中華民國政府出版的郵票，以及他與馬英九、蔡英文總統的合照、僑委會文宣品等眾多歷史文物。

楊賢怡提供了130多件老物品。右為楊賢怡，左為洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永。（本...
楊賢怡提供了130多件老物品。右為楊賢怡，左為洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永。（本報記者／攝影）

洛僑中心主任陳敏永，對這些難得一見的老物品讚不絕口。他說：「今天我們在這裡慶祝僑委會成立90周年，僑胞提供的老物品非常珍貴，希望藉這個活動，感謝所有為中華民國台灣作出貢獻的僑胞，感謝他們為僑務工作作出的無私奉獻。多年來，僑胞協助政府推動各項政策，尤其過去兩年疫情嚴峻，但海外僑務工作沒有間斷。」

台美商會會長劉雅薇表示，非常榮幸與僑教中心合辦此次活動，「今天除了青商部的精彩表演，眾多僑民帶來很多特別的東西，僑民們用心珍藏這些物品，並在今天展示給大家，非常可貴。」

當天的老物品還包括中華民國39年的出生證。（本報記者／攝影）
當天的老物品還包括中華民國39年的出生證。（本報記者／攝影）

當天的老物品還包括中華民國39年的出生證、1957年的中華民國僑民登記證、出生越南華僑的志願回國證、僑務委員會聘書、與歷任委員長合照、僑委會文宣品等多件歷史悠久的老物品。此外，主辦方還在現場免費發放口罩和精美禮品，讓民眾繼續做好防疫工作。

僑委會成立於1932年4月，今年正值90周年，經歷過眾多重要的歷史時刻，包括歷經抗戰、退出聯合國、與美日斷交等，海外僑胞與國家發展關係密切，始終陪著僑委會度過每次的危機，是不容忽視的堅實後盾，也是支持台灣向前的重要動力。

與委員長合照。（本報記者／攝影）
與委員長合照。（本報記者／攝影）

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