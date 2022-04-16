加州將撥3.12億美化高速公路沿線 創3600職缺

紐森(右一)視察舊金山美化社區環境工地。(加州政府官網)

加州 州長紐森 宣布，將從總額11億元的「清潔加州倡議」 (Clean California Initiative)撥款3億1170萬元，用於加州126個高速公路沿線美化清潔計畫案。其中98個環境美化計畫將造福弱勢與邊緣社區，預計此計畫將創造3600個工作機會。

美化工程將從今年4月展開，其內容包括設置公共藝術、開發綠色環境、改善治安、加強社區溝通等。加州交通處 (Caltrans) 主導清潔美化全加州沿公路社區美化清潔計畫。

清潔加州計畫過去三年多來，從加州各地垃圾系統移除120萬立方碼 (cubic yards)的垃圾，約等同於2萬1000噸垃圾。紐森所提的美化公路沿線計畫案到目前為止，也從加州高速公路沿線移除6300噸垃圾。加州公路局也已聘雇528名清潔工人，其中428人專門收集公路沿線垃圾，維持公路美化保養如移除塗鴉等。

紐森表示，這126項美化環境計畫將轉變許多加州公共場所，服務加州引以為傲的多元社區。相關機構將從最需要美化清潔的社區開始，展開美化環境案。他指出，州政府將與地方政府充分合作，推展這項非常獨特性的美化環境計畫，對許多地方社區成長發揮長遠的影響。