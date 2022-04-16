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疫情後 南加多金華人迷上醫美幹細胞

記者張宏╱洛杉磯報導
在南加華人區，一些比較有經濟實力的人疫情下熱中醫美，還迷上打幹細胞點滴。（讀者提供）
在南加華人區，一些比較有經濟實力的人疫情下熱中醫美，還迷上打幹細胞點滴。（讀者提供）

上了太空的貝佐斯，還投資研發抗衰老藥物Unity Biotechnology，讓很多人開始議論，上天入地已無法滿足有錢人啦，他們最想要的是長生不老。尤其是疫情催生這種情緒，在南加華人區，一些比較有經濟實力的人，疫情下不僅熱中醫美，還迷上打幹細胞點滴，希望獲得更多的活力和精力。

華人黎小姐今年40多歲，她在疫情後每天面對自己，覺得很多地方不滿意，於是最近去台灣做了割雙眼皮、眼部肌肉提拉和開眼頭的三項手術。她說，手術花了5000美元，覺得很值得。與其等60歲以後再做，還不如趁現在年輕，恢復能力好，更自然。

疫情後，願意在醫美方面花錢的人不在少數，有些人甚至注射幹細胞，希望能讓自己更加有活力。醫美業者Michelle郭表示，幹細胞目前主要用做治病和美容，有些有錢的客人疫情後總覺得自己睡眠不好，精力不夠旺盛，或者想延年益壽，就開始注射幹細胞。

幹細胞注射有一定自然修復的效果，能讓健康年輕的細胞增加，因此早在一些富豪圈流行。一般客人的年齡層在40歲到60歲之間，客人有的是一年注射一次，有的甚至半年一次，注射一次幹細胞需要1萬元左右，因此多數都比較有經濟實力，還有夫婦一起做。

她說， 感覺疫情之後，人對醫療抗衰的現金投入越來越多，雖然客人還是還是女性居多，但注重皮膚保養護理抗衰老的男性也在增加。熱瑪吉和皮秒是最流行的項目，客人年齡層最多是30歲到60歲之間，抗衰特別多，而年輕人則注重皮膚健康。

在美國做臍帶幹細胞(MSC stem cell)由來已久，大多幹細胞用在治療骨科用途，對於要換關節的病人來說是福音，效果非常好。還有用在治療各種自身免疫性慢性病如萊姆病的病人身上，也有用在癌症治療方面。當然有一部分人用於抗衰老，不過需要慎選醫師。

美麗讓人上癮。（讀者提供）
美麗讓人上癮。（讀者提供）

疫情 手術 華人

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