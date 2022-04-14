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LAX機場 去年全球第5繁忙

記者張宏／洛杉磯報導
根據國際機場理事會 （Airports Council International，簡稱ACI ) 11日發布的數據顯示，洛杉磯國際機場 (LAX)是2021年全球和美國第五繁忙的機場。 （LAX提供）
根據國際機場理事會 （Airports Council International，簡稱ACI ) 11日發布的數據顯示，洛杉磯國際機場 (LAX)是2021年全球和美國第五繁忙的機場。 （LAX提供）

疫情趨緩，LAX機場復甦勢頭明顯。根據國際機場理事會 （Airports Council International，簡稱ACI ) 11日發布的數據顯示，洛杉磯國際機場 (LAX)是2021年全球和美國第五繁忙的機場。

根據ACI初步數據顯示，2021年共有4800萬7284名乘客出入LAX，該數字比2020年增長67%。去年客運量的增長使LAX在全球最繁忙機場中的排名上升10名。在疫情最嚴重的2020年，LAX排名第15位，去年排名是第五。2019 年，LAX的客運量達到創紀錄的8810萬人次，按客運量計算，LAX機場在世界上排名第三，在美國排名第二。

根據ACI數據，LAX在2021年保持全球航空貨運機場前10名的位置，該名次和2020年相匹配，LAX以269萬1830公噸的貨物總量位居世界第8位，比2020年增長20.7%。洛杉磯國際機場在2019年的貨運量位居世界第13位。

2021年，洛杉磯國際機場共有50萬6769架飛機起降架次，在總運營量中位居世界第6位，比2020年增長33.6%。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，LAX團隊努力為機場旅行復甦做準備，並為乘客提供新航廈和更安全更健康的設施、智能停車和非接觸式身份證檢查等先進設施，以及飛往美國和世界更多地區的航空服務。

2021年全美最繁忙機場是亞特蘭大機場，LAX排名第五。（LAX提供）
2021年全美最繁忙機場是亞特蘭大機場，LAX排名第五。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

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