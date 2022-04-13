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全美污染最嚴重前10都市 加州占7個

本報記者╱洛杉磯報導
全美前五名空氣污染最少的城市。（庭瑜製作）
全美前五名空氣污染最少的城市。（庭瑜製作）

許多人喜歡定居四季如春的南加州洛杉磯，但大家可能不知道，洛杉磯-長堤(Los Angeles-Long Beach)地區是加州臭氧污染（或煙霧）最糟的都會區，在全美並排名第一。

北加州也不遑多讓，華裔比例極高的聖荷西-舊金山-奧克蘭( San Jose-San Francisco-Oakland  )，則名列全美臭氧污染第十名的都市區，在加州排名第七。

世界衛生組織(WHO)近日宣布，世界上99%的人口呼吸質量差的空氣，隨著時間推移，這類空氣的吸入會導致心血管和呼吸系統疾病。

世界衛生組織稱，雖然發展中國家的城市空氣品質最差，但污染仍然是美國城市的嚴重問題。空氣污染有長期的來源，例如繁忙高速公路上的車輛交通，以及季節性問題，例如野火產生的煙霧。

美國肺臟協會(The American Lung Association)追踪美國城市的空氣污染情況，加州城市在其最不健康的名單中占主導地位。

美國肺臟協會年度報告使用聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency )引用兩種存在的污染物的數據，做為排名依據。這兩種污染物是臭氧（或煙霧）和顆粒物；顆粒物有許多來源，例如交通運輸、發電廠、農業、火災和工業，以及沙漠塵埃等自然資源。肺臟協會根據EPA數據，對污染最嚴重和最少的都市區進行排名，在十個臭氧污染最嚴重的城市名單中，加州都市區占了七個位置。

臭氧污染（或煙霧）最多的十個加州都市區是：第一名洛杉磯-長堤(Los Angeles-Long Beach)。之後依序是:貝克斯菲(Bakersfield )；維薩利亞( Visalia)；佛瑞斯諾-馬德拉-漢福德( Fresno-Madera-Hanford )；沙加緬度-羅斯維爾( Sacramento-Roseville )；聖地牙哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德( San Diego-Chula Vista-Carlsbad )；聖荷西-舊金山-奧克蘭( San Jose-San Francisco-Oakland )；埃爾森特羅( El Centro )；奇科( Chico)；瑞丁-瑞德布來弗( Redding-Red Bluff)。

其中的前七名，名列全美十個臭氧污染最嚴重的都市區排行榜上。另外三個城市是:排名第五的亞利桑納州的鳳凰城-梅薩（Phoenix-Mesa），科羅拉多州的丹佛-奧若拉（Denver-Aurora），猶他州的鹽湖城-布若佛-奧瑞（Salt Lake City-Provo-Orem）。

至於全年顆粒物污染最嚴重的加州八個都市區是：貝克斯菲；佛瑞斯諾-馬德拉-漢福德；維薩利亞；洛杉磯-長堤；聖荷西-舊金山-奧克蘭；埃爾森特羅；沙加緬度-羅斯維爾；瑞丁-雷德布來弗。

世衛組織表示，顆粒物，尤其是 PM2.5，能夠深入肺部並進入血液，造成心血管、腦血管（中風）和呼吸系統的影響。有新證據表明，顆粒物會影響其他器官並導致其他疾病。

至於全美前25個粒子污染最少，空氣最乾淨最安全的都市區，只有一個在加州：即蒙特瑞縣的薩利納斯（Salinas in Monterey County）。

全美前五名空氣污染最少的城市則是:夏威夷檀香山市區（Urban Honolulu）；夏威夷的Kahului-Wailuku-Lahaina；懷俄明州的夏安（Cheyenne, Wyoming）；北卡羅來納州的威明頓（Wilmington, North Carolina）；懷俄明州的卡斯珀（Casper, Wyoming）。

臭氧污染最多的十個加州都市

排名                             城市

第一名                洛杉磯-長堤(Los Angeles-Long Beach)

第二名               貝克斯菲(Bakersfield )

第三名                維薩利亞( Visalia)

第四名                佛瑞斯諾-馬德拉-漢福德( Fresno-Madera-Hanford )

第五名               沙加緬度-羅斯維爾( Sacramento-Roseville )

第六名              聖地牙哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德( San Diego-Chula Vista-Carlsbad )

第七名              聖荷西-舊金山-奧克蘭( San Jose-San Francisco-Oakland )

第八名                埃爾森特羅( El Centro )

第九名                奇科( Chico)

第十名               瑞丁-瑞德布來弗( Redding-Red Bluff)。

資料來源：美國肺臟協會  製表人：本報記者 

全美前五名空氣污染最少城市

排名                   城市

第一名              夏威夷檀香山市區（Urban Honolulu）

第二名              夏威夷Kahului-Wailuku-Lahaina

第三名             懷俄明州夏安（Cheyenne, Wyoming）

第四名             北卡羅來納州威明頓（Wilmington, North Carolina）

第五名            懷俄明州卡斯珀（Casper, Wyoming）

資料來源：美國肺臟協會  製表人：本報記者 

洛杉磯-長堤是加州臭氧污染（或煙霧）最多的都會區。（本報檔案照）
洛杉磯-長堤是加州臭氧污染（或煙霧）最多的都會區。（本報檔案照）

加州 懷俄明州 洛杉磯

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