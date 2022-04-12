1871洛杉磯華埠大屠殺 血淚斑斑

1871年10月24日，華埠大屠殺結果是17名死去華人與男孩的屍體躺在洛杉磯監獄的院子裡。（洛杉磯公共圖書館）

巴沙迪那市曾經有華埠 區，在1885年遭暴力破壞，華人 被驅逐。而那個年代正是類似事件在各地頻發之時，尤其150年前發生在洛杉磯 市中心的「華埠大屠殺」，至今仍令人震驚。

1871年10月24日，包括一名15歲男子在內的17名華裔男子，在洛市中心的老華埠地區被一群暴徒殺害，該事件史稱「1871年華埠大屠殺」(Los Angeles Chinese massacre of 1871)。

一些不完整的歷史記載，事件源自拉丁裔警員與一名白人男子Robert Thompson，在華埠與堂口成員發生槍戰。這場槍戰導致一名華人Ah Choy死亡，警員Bilderrain及Thompson也同時受傷。於是引發一場持續三個小時的騷亂，500名暴徒進入華埠對華人商家及個人房屋掠劫，殺戮他們所遇到的華人。這也是當時反華情緒日益高漲的惡果，導致出於種族動機的暴力行為。

「1871年洛杉磯華埠大屠殺」，的位置即目前洛杉磯市立歷史中心紀念園區及101高速公路交界處。華美博物館現址門前行人道上設置了紀念牌匾，提示民眾永遠悼念1871年華人慘遭屠殺的血淚史。