沙加緬度大屠殺嫌犯 受惠57號提案 服刑不到一半就獲釋

沙加緬度日前發生大規模槍戰。(美聯社)

加州 選民2016年通過第57號提案，大大增加「非暴力」重罪犯假釋與減刑機會。4月3日發生在沙加緬度酒吧外的大規模槍擊屠殺案一名被捕嫌犯，便是受惠於此法的假釋犯，服刑不到刑期的一半即被釋放。

美聯社報導，根據法庭和監獄 紀錄顯示，馬丁（Smiley Allen Martin）最近一次是因毆打女友、將女友從家中拖出後用皮帶鞭打她而入獄服刑，今年2月提早釋放。根據加州新法律，這些被視為「非暴力「犯罪，規範的暴力重罪，是謀殺、強姦、縱火和綁架等。

27歲的馬丁5日因涉嫌被禁人員持有槍枝與機槍被捕，他是槍擊事件中受傷的12人之一，該事件造成六人死亡。

馬丁於2017年被捕後，應至少服刑一半刑期至今年5月，但監獄使用非常廣泛的方法，將監禁時間積分，應用至判決中。加州地區檢察長協會執行長托藤（Gregory Totten）說，「他們被賦予非常廣泛的權力，提前釋放犯人，給予他們額外的積分，以減少刑期。」 馬丁兄弟在這起事件中被捕。(美聯社)

加州懲教局官員不否認，馬丁是根據加州法律獲得額外積分的數千名囚犯之一。

他們根據第57號提案的積分方式，該提案旨讓加州大多數重罪犯有機會提前獲釋。在新冠肺炎疫情期間，加州還廣泛的授權積分方式，以減少緩監獄人口。

懲教局發言人瓦特斯（Vicky Waters）說，加州已實施各種賺取積分的機會，激勵囚犯表現良好行為。

囚犯積分的支持者，包括推動第57號提案的前州長布朗（Jerry Brown）等，都表示給囚犯第二次機會很重要。提前釋放的機會，可鼓勵囚犯參與教育 與更生計劃，有助減少大規模監禁。

支持這些改革的加州人安全與正義組織發言人馬修斯（Will Matthews）說，「加州近期改革正尋求改變一種文化，這種文化一直在製造累犯。」

在第57號提案下，完成更生復或教育計畫、自助和志願公共服務活動、獲得高中文憑或高等教育學位，表現英勇行為等，都可在獄中贏得積分。官員更在疫情期間增加信用積分分。

在沙加緬度縣地區檢察官辦公室曾發函反對馬丁提早獲釋，他在2021年5月申請假釋遭拒。但2022年2月，他終獲假釋提早出獄。

檢察官說，當年馬丁年滿18歲六個月後，於2013年1月被捕，當時他攜帶一支突擊步槍與兩個裝滿子彈的25發彈夾。幾個月後，他於沃爾瑪搶劫價值2800元的電腦。2016年他因在逃假釋被捕，之後不到六個月，他便因襲擊女友被送回監獄。

根據加州一項允許法官將實際入獄時間翻一番的法律，法官宣判馬丁需在沙加緬度縣監獄服刑508天（原本為254天）。

第57號提案前，他有資格獲得20%的良好表現積分（good time credits），這意味著他可將刑期減少五分之一，但懲教官利用他們在投票措施下的權利，將這些學分提高至50%。

沙加緬度市長斯坦伯格（Darrell Steinberg）說，若嫌犯有暴力行為史，且沒有改變傾向或意願時，我認為他們不該重返街頭。