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710公路上開火 一家三口險死槍下 夫及兒掛彩 婦人受驚

本報記者／洛杉磯報導
一家三口的座車在710公路上無端遭到槍擊。(ABC7電視台)
一家三口的座車在710公路上無端遭到槍擊。(ABC7電視台)

一名婦女日前在洛杉磯縣康普頓（Compton）市，遭遇一次可怕的高速公路槍擊事件，她丈夫臉部和眼睛遭到玻璃碎裂劃傷，四歲兒子頭部被子彈劃過流血，汽車安全座椅頭枕處留下一個彈孔。一家三口險些在陌生人的槍口下喪命，至今餘悸猶存、驚魂未定。

案發現場不處，另有一件高速公路槍擊案，但被害人沒有這一家三口人這麼幸運，在中槍後送醫不治身亡。

這名婦女接受ABC7電視台專訪，講述她丈夫和四歲兒子當時受傷的可怕時刻。該案發生於4月5日（周二）下午5時41分左右，住在洛縣杭廷頓公園市（Huntington Park）的這名婦女、丈夫，以及他們的小兒子一起坐車，沿105號公路以南的710號公路北行車道行駛，在接靠近Alondra大道時。突然一輛車開到他們旁邊，開始朝他們開槍。

當下，她的丈夫因玻璃碎裂，導致臉部和眼睛受傷，被送往醫院急救。他們孩子頭部被一顆子彈擦傷，汽車座椅的頭枕附近有一個彈孔。這名婦女沒有受傷，並希望保持匿名。加州公路巡警局尚沒有對嫌疑人或其車輛的描述。

一位替這位婦女翻譯的家庭成員說，當她轉身看到丈夫流血時，她立即轉身看兒子，看到他兒子有一個很大的傷口，有一大堆血，她以為他們兩個都被槍殺了。她立刻把車停在高速路中間的分隔線上，試圖向其他司機揮手尋求幫助，但沒有人停下來。還好她的丈夫能夠撥打911電話尋求協助。槍手行凶後逃脫。受傷的父子之後被救護車送到醫院治療。

這位婦女說，他們的家人不再感到安全，雖然她的丈夫現在沒事，但他仍然感到震驚。「他實際上去看了醫師，醫師開了抗焦慮的處方藥」。但因為所發生的事情，他的神經仍然非常緊張，只是不斷地重複：我幾乎失去了我的兒子，我幾乎失去了我的兒子。

這位家庭成員說，加州公路巡警局正在調查這起槍擊事件，他們的車並被當作證據。但這是他們家裡唯一的一輛車，讓他們無路可走。他們現在也在擔心醫療費是否能付清，且仍然對發生的事情感到恐懼。

目前受害家庭已在GoFundMe創建了頁面https://www.gofundme.com/f/help-family-on-the-710-shooting?member=18563353&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer，希望尋求社會協助籌集資金，並為他們的兒子尋找新的汽車座椅。

就本案發生的同一天，加州公路巡警局也調查另一起發生在附近的高速路死亡槍擊案件兇手。這起案件4月5日（周二）凌晨1時前不久，發生在710號公路北行車道上，位於貝爾弗勞華市（Bellflower）的佛羅倫薩大道出口匝道附近。當局說，一輛黑色轎車司機向受害者的汽車開了未知數的槍。尚未確定身分的受害者設法靠邊停車並撥打 911，他雖被送往聖弗朗西斯醫院（St. Francis Hospital），但最終不治。

日前一名婦女的丈夫和他們的兒子在710高速公路槍擊事件中受傷。（GoFundMe...
日前一名婦女的丈夫和他們的兒子在710高速公路槍擊事件中受傷。（GoFundMe頁面)
婦人的丈夫因玻璃碎裂，導致臉部和眼睛受傷。(ABC7電視台)
婦人的丈夫因玻璃碎裂，導致臉部和眼睛受傷。(ABC7電視台)

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