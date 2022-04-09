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天普分局培育年輕警員 盼華裔青年參與

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛縣警局提供年輕人警務職業拓展培訓教育項目。（天普市分局臉書）
洛縣警局提供年輕人警務職業拓展培訓教育項目。（天普市分局臉書）

洛縣警局天普市分局局長瑞伊斯（Mark Reyes）7日在與華人社區代表、華文媒體見面會上表示，該局實施「 警員職業培訓教育計畫」（Deputy Explorer Program），但鮮少華裔年輕人參與，呼籲對警界職業感興趣的華人年輕人加入。

他表示，這項計畫也是洛縣警局的職業教育拓展項目，他從天普市分局開展活動看，鮮少發現華裔年輕人參與。該項目面向14至20歲各族裔的年輕人，且GPA分數在2.0以上，希望對警察職業或其它警務感興趣的華裔年輕人加入。

據天普市分局在社交媒體發布的資訊，該計畫為年輕人提供與警官及巡邏警員接觸交流機會，而且經過培訓教育，可以使感興趣的年輕人在警界獲發展機會。該計畫可以為參與者提供參與真實警務活動機會，比如協助警察在社區活動，與巡邏警員一起坐上巡邏車體驗社區巡邏，並通過技能培訓解決各種具有挑戰性的問題。

天普市分局轄區華裔年輕人若對該項目感興趣，可致電該局Deputy Jame Johnson，電話626-285-7171，分機3377；或致電213-724-7815 。

天普 華裔 教育

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