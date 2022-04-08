汽車催化轉換器偷盜猖獗 洛警免費刻字防竊

洛市警方6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，吸引民眾大排長龍。（記者楊青／攝影）

在音響和導航器之後，犯罪團隊近年的汽車 偷盜目標，鎖定汽車催化轉換器（catalytic converter），平均只要一分鐘，歹徒就可以讓汽車底盤上只有手臂大小的這種零件不翼而飛，而警方和被盜受害人同樣頭疼的是，即便破案追回贓物，也因沒有特別記號無法物歸原主，檢方也因此無法立案打擊犯罪，汽車催化轉換器黑市交易甚囂塵上。

洛杉磯 市警局6日在銀湖（Silver Lake）和回聲公園一帶，為民眾提供汽車催化轉換器（catalytic converter）刻字記錄免費服務，在民眾的汽車催化轉換器上刻上汽車識別號碼(VIN)，預防被盜，吸引民眾大排長龍。

洛市警方表示，新冠疫情 兩年來，洛杉磯地區汽車催化轉換器盜竊案暴增300%。一些停放在停車場或街邊的汽車，成片被盜。最多的時候，洛杉磯一些社區30多輛汽車的催化轉換器一夜之間全被掏空。

洛市警局西北分局警探Michael Ventura表示，近年催化轉換器黑市交易爆紅，由於該零件含有珍貴金屬材料，歹徒偷盜後出售給廢料場或金屬回收廠，平均獲利300元左右，混合動力汽車的售價最高可達1400元，豪華車如法拉利F430的催化轉換器售價更高達3770元， F430有兩個轉換器，因此它們成為竊賊相當大的目標，蘭博基尼的催化轉化器平均價格也高達3000元左右，SUV和卡車則因高價值的催化轉化器和較高的底盤，更容易竊取，也成為盜賊鎖定目標。

近年催化轉換器黑市交易爆紅，由於該儀器含有特殊金屬材料，歹徒偷盜後可以迅速出手，平均獲利300元左右，一些特殊汽車的催化轉換器黑市售價高達500元，偷盜猖獗。（記者楊青／攝影）

Ventura警探表示，盜竊團夥通常是多人合作，有人放哨，有人負責操作。歹徒將汽車用千斤頂頂起，然後爬到汽車底下，用扳手或電動開鎖器將轉換器卸下，平均60秒就可得手。

犯罪團夥使用簡單的工具，平均一分鐘就可以偷盜一台汽車催化轉換器。（記者楊青／攝影）

洛市警局東北分局隊長Gary Walters表示，由於催化轉換器位於汽車底部，且沒有號碼標誌，所以即便警方破案從犯罪團夥手中找回贓物，也常常無法找到主人。因此在該零件上刻上自己汽車VIN號碼，一來便於警方破案後物歸原主，二來廢料場或金屬回收廠不敢收購有註冊號碼的贓物，對犯罪具有阻遏作用。

警方表示，判斷自己的汽車催化轉換器是否被盜，並不困難。當啓動汽車時聽到汽車發出很大轟鳴聲，而且踩油門聽到放射性刺耳聲音；汽車明顯顛簸；或聞到奇怪的烟味等，都可能是汽車催化轉換器出了問題。

警方也建議安裝防盜裝置，包括在催化轉化器上安裝鋼護罩、將轉化器焊接到框架上。盡量將汽車停放在自家車道或車庫中；如果在外停車，盡量選擇人多和光線充足的地方，不要將汽車長期停放在一個地方不動，讓盜賊有機可乘。此外，在汽車上設置警報或攝像頭，也是遏制盜賊的有效辦法。