阿市自行車系列課程 免費還送頭盔

阿市舉辦自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放。（Unsplash.com）

洛杉磯 縣阿罕布拉 市(Alhambra)圖書館 在接下來的三個月，將舉辦一系列自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放，參加者有機會獲得阿市警局分發的兒童自行車頭盔。

這項適合全家的有趣活動，將在圖書館和阿市各公園舉行，無需註冊，所有年齡的人皆可參與。面對面的授課方式，幫助人們提高騎自行車技能、安全在城市街道上騎行，還將具體介紹道路規則，教騎行者如何規畫日常出行路線、安全便捷的騎行技巧和小竅門。

阿市舉辦自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放。（阿市圖書館網頁）

在接下來的4月、5月，Cub House of San Marino 將為初學者和高級騎手舉辦六場自行車維修課程。在這些適合所有年齡段的實務課程中，人們將學習如何修理爆胎、給自行車鏈條上油、調整座椅高度、檢查剎車、正確佩戴自行車安全裝備，建議參加課程時帶上自行車。

初學者自行車保養和維修課程時間表如下：4月9日（周六）上午10時至下午1時，2000 W. Hellman Avenue的Granada Park操場附近；4月16日（周六）上午10時至下午1時，800 S. Almansor Street的Almansor公園；4月23日（周六）上午10時至下午1時30分，500 N. Palm Avenue的Alhambra公園，當天同時舉辦兒童節慶祝活動，包括雙語音樂會、故事會，現場贈送手工藝品、書籍和甜點，送完即止；4 月24日（周日），上午10時至下午1時，101 S. First Street的阿市圖書館。

高級騎手的自行車保養和維修課程時間表如下：4月30日（周六）上午 10時至下午1時，Mimosa Street 2709 號的Emery公園；5月14日（周六）上午10時至下午 1 時，500 N. Palm Avenue的Alhambra公園，阿市警局將在這次活動分發兒童自行車頭盔。

從5月下旬到6月，ActiveSGV和阿市警局，將導如何在城市街道上安全地騎自行車。初學者自行車安全課程安排在5月21日（周六）上午10時30分至12時，地點位於阿市圖書館；經驗豐富的騎手自行車安全課程，將在5月28日（周六）上午10時30分至12時30分舉行，地點位於Almansor 公園籃球場附近；街頭騎行的自行車安全課程安排在6月4日（周六）上午10時30分至下午1時，地點位於Alhambra Park。

如需更多信息，請訪問阿市圖書館網頁www.cityofalhambra.org › Library。