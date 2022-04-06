我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

阿市自行車系列課程 免費還送頭盔

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿市舉辦自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放。（Unsplash.com）
阿市舉辦自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放。（Unsplash.com）

洛杉磯阿罕布拉市(Alhambra)圖書館在接下來的三個月，將舉辦一系列自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放，參加者有機會獲得阿市警局分發的兒童自行車頭盔。

這項適合全家的有趣活動，將在圖書館和阿市各公園舉行，無需註冊，所有年齡的人皆可參與。面對面的授課方式，幫助人們提高騎自行車技能、安全在城市街道上騎行，還將具體介紹道路規則，教騎行者如何規畫日常出行路線、安全便捷的騎行技巧和小竅門。

阿市舉辦自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放。（阿市圖書館網頁...
阿市舉辦自行車修理和騎車安全課程，所有課程、活動免費對公眾開放。（阿市圖書館網頁）

在接下來的4月、5月，Cub House of San Marino 將為初學者和高級騎手舉辦六場自行車維修課程。在這些適合所有年齡段的實務課程中，人們將學習如何修理爆胎、給自行車鏈條上油、調整座椅高度、檢查剎車、正確佩戴自行車安全裝備，建議參加課程時帶上自行車。

初學者自行車保養和維修課程時間表如下：4月9日（周六）上午10時至下午1時，2000 W. Hellman Avenue的Granada Park操場附近；4月16日（周六）上午10時至下午1時，800 S. Almansor Street的Almansor公園；4月23日（周六）上午10時至下午1時30分，500 N. Palm Avenue的Alhambra公園，當天同時舉辦兒童節慶祝活動，包括雙語音樂會、故事會，現場贈送手工藝品、書籍和甜點，送完即止；4 月24日（周日），上午10時至下午1時，101 S. First Street的阿市圖書館。

高級騎手的自行車保養和維修課程時間表如下：4月30日（周六）上午 10時至下午1時，Mimosa Street 2709 號的Emery公園；5月14日（周六）上午10時至下午 1 時，500 N. Palm Avenue的Alhambra公園，阿市警局將在這次活動分發兒童自行車頭盔。

從5月下旬到6月，ActiveSGV和阿市警局，將導如何在城市街道上安全地騎自行車。初學者自行車安全課程安排在5月21日（周六）上午10時30分至12時，地點位於阿市圖書館；經驗豐富的騎手自行車安全課程，將在5月28日（周六）上午10時30分至12時30分舉行，地點位於Almansor 公園籃球場附近；街頭騎行的自行車安全課程安排在6月4日（周六）上午10時30分至下午1時，地點位於Alhambra Park。

如需更多信息，請訪問阿市圖書館網頁www.cityofalhambra.org › Library。

圖書館 阿罕布拉 洛杉磯

上一則

世説新聞╱海外華人清明祭祖燒冥府護照 一本難求

下一則

中國國家級魔術師胡金玲 洛杉磯首次收徒弟

延伸閱讀

每逢強震書滿地 日本東北大學圖書館苦無對策

每逢強震書滿地 日本東北大學圖書館苦無對策
自行車行頻頻遭竊 東主大嘆治安糟

自行車行頻頻遭竊 東主大嘆治安糟
北卡維克郡圖書館 更新審書流程

北卡維克郡圖書館 更新審書流程
華府測速照相機新財年將增至3倍 反對者批藉機收錢

華府測速照相機新財年將增至3倍 反對者批藉機收錢
拒下架「淫」書 圖書館長被開除

拒下架「淫」書 圖書館長被開除
陳赫媽曬豪宅內景…小狗跑跳 兩孩子騎單車追逐

陳赫媽曬豪宅內景…小狗跑跳 兩孩子騎單車追逐

熱門新聞

安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 無辜餐廳3年被撞2次

2022-04-01 02:20

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊