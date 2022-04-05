河濱縣警槍殺嫌犯 上訴法院駁回豁免權

聯邦第九巡迴上訴法院駁回河濱縣警的豁免聲請。圖為位於舊金山的上訴法院。（美聯社）

2016年發生在河濱縣艾辛諾湖（Lake Elsinore）的一起警察 殺死嫌犯案近日畫下逗點，因為聯邦第九巡迴上訴法院駁回涉案警員Dan Ponder的豁免聲請（qualified immunity），判決結果將使身亡的嫌犯家屬得以對Dan Ponder提起賠償告訴。

Dan Ponder先前已向聯邦地區法院提出豁免聲請，但遭駁回，之後提出上訴，再遭駁回。當時據報，嫌犯Clemente Najera-Aguirre正持球棒威脅鄰人，Dan Ponder趕到後先是要求嫌犯放下棍棒，遭拒後試圖以胡椒噴霧射向嫌犯，但因為逆風導致多數噴霧反而噴向Dan Ponder。最後Dan Ponder持槍要求Clemente Najera-Aguirre放棄抵抗，但卻在對峙時開了六槍，導致Clemente Najera-Aguirre死亡。

本案之所以纏訟多年的主因之一是，目擊者的證詞相當分歧：有些人說，Clemente Najera-Aguirre當時持著棍棒衝向Dan Ponder，有些人則說Clemente Najera-Aguirre雖然拿了棍子，但是棍尖朝下且未動半步。法醫最後的驗屍報告則指出，Clemente Najera-Aguirre死於背後中的兩槍。

上訴法院最後基於事證認定Dan Ponder執法過當，因為Clemente Najera-Aguirre當時並未對任何人構成威脅，因此駁回Dan Ponder的豁免聲請。另外，法官M. Margaret McKeown認為，Dan Ponder開槍前並未示警，且在15呎近距離開了六槍，同時Clemente Najera-Aguirre是背後中槍，因此Dan Ponder不能以謬誤的事實主張免責。