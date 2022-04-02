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洛縣警長再放砲 指督察長出身不正

編譯組／綜合報導
洛縣督察長亨斯麥。（督察長辦公室）
洛縣督察長亨斯麥。（督察長辦公室）

洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）自上任後，就一直批評縣政委員與監督委員會督察長亨斯麥（Max Huntsman）。但是洛杉磯時報批評，維拉紐瓦的無的放矢本周升高到另一境界，竟然毫無證據地指控亨斯麥「出身不正」，並且試圖遮掩猶太大屠殺的事實。

維拉紐瓦本周應洛時邀請參加社論編輯委員會座談，他當時表示亨斯麥試圖掩蓋他自己的德國血統，並否認發生過大屠殺（Holocaust）。他說，「我想在座的人都知道亨斯麥，他呢，就是個否認大屠殺的人，我不確定你們知不知道，但我可是從兩個獨立消息管道得知這個事實」。但當洛時人員要求維拉紐瓦提出證據時，他卻不願指明消息人士，只說他們手上有確切證據，必要時會公開。

身為洛縣警政的監督者，亨斯麥一直對維拉紐瓦的失當行為嚴格檢視，包括拒絕監督委員會的督導，回絕監督委員會的傳喚令，對警局內部類似黑幫的地下組織發布封口令，並對警員槍擊案封鎖消息。維拉紐瓦則是頻頻反擊，除了對亨斯麥展開刑事調查，還批評他是縣委會的政治打手，並對維拉紐瓦發動政治鬥爭。

不過維拉紐瓦這次近乎人身攻擊的指控，卻可能引發更大一波的政治效應。亨斯麥在回覆洛時的聲明中表示，他從來沒有否認過大屠殺的真實性，也無意隱藏他的德國血統。維拉紐瓦日前公開指出，亨斯麥的全名其實是「Max-Gustaf Huntsman」，但亨斯麥卻刻意隱匿Gustaf，「而且背後有貓膩，我知道消息總會曝光」。

亨斯麥則說，維拉紐瓦就像是條狗，不斷招喚極端支持者，聲稱亨斯麥是個德國或猶太人，所以不是血統純正的美國人。亨斯麥在對縣委會的說明中並披露他的身世：他的父親來自納粹德國，而且非常不信任政府，因為父親在大屠殺時期成長；他的祖父曾經被納粹徵召入伍，但是卻因為雇用過猶太人而不准碰槍。

二次世界大戰後，亨斯麥的父親移民美國，但在亨斯麥出生後遺棄家庭，因此亨斯麥才不願意用父親給的名字「Max-Gustaf」，與承不承認大屠殺無關，與討不討厭母親無關，他已經為了犯下罪刑的民族贖出了一些罪責。

德國 猶太 納粹

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