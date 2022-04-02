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康伊蓮在失效前一天簽署 加州暫停逼遷令延至6月30日

編譯組／美聯社沙加緬度31日電
加州31日簽署通過延長暫停逼遷令至6月30日。（美聯社）
加州31日簽署通過延長暫停逼遷令至6月30日。（美聯社）

加州暫停逼遷令（eviction moratorium）即將失效的前一天，副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）31日簽署延長這項法令。

根據新法令，加州會為受新冠疫情影響繳不出房租的居民支付拖欠的房租，但居民必須提出申請。在等待申請結果的期間，房東不得驅逐他們。加州的舊暫停逼遷令於3月31日午夜12時到期，但截至3月29日，加州還有數萬家庭還未收到申請結果。

加州參議會31日投票通過延長暫停逼遷令至6月30日，康伊蓮下午即簽署生效。州長紐森（Gavin Newsom）因為與家人到外州度假，因此由康伊蓮代簽，讓康伊蓮成為加州史上第一位簽署通過法案的女性。

提出這項法案的康柯德（Concord）加州眾議會議員格雷森（Tim Grayson）說：「我們不會因為申請處理時間的問題，讓加州民眾陷入困境、失去家園或收入。」

雖然新法可阻止已提出申請的民眾被逼遷，但不會延長申請時間，加州緊急租屋協助計畫（Emergency Rental Assistance Program）將在３月31日午夜停止接受援助申請。這項計畫開放接受申請已超過一年，但住房維權者表示，許多民眾還未申請是因為他們不諳英語，或在收集資格證明文件上遇到困難。

部分地方政府曾試圖通過自己的法律來保護居民不受逼遷，但在房東的要求下，加州大部分立法委員都不贊同地方政府這麼做，他們希望全加州政策保持一致，而不是地方各自為政。作為交換條件，州立法委員會同意實行全州性的禁止逼遷措施。

然而，地方領導人表示，31日通過的新法並未做到承諾，因為它只保護了在31日前提出援助申請的人，沒有給房客更多時間申請。從4月1日起，沒有申請援助的民眾將會因為未付房租隨時被房東驅逐。

不過，加州公寓協會（California Apartment Association）表示，痛若的不是只有房客。部分房東已經一年多都收不到房租，他們大部分都是個人房東。

加州公寓協會公共事務執行副總裁卡爾登（Debra Carlton）說：「已經兩年了，沒有必要再給房客另外一年的免租金優惠。不是說失業率已經恢復正常了？那還有什麼問題？」

加州 房東 租金

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