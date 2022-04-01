防疫情、抗通脹 「幫幫忙」4月3日再發愛心物資

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛呼籲需要幫助的民眾可以踴躍前來，本次發放不查收入，但領取者務必帶ID身分證明及填寫簽收表格用筆，物品發完為止。（幫幫忙基金會提供）

幫幫忙基金會今年春季在南加地區，多次針對低收入家庭發放愛心物資和防疫用品，日前在蒙羅維亞市（Monrovia）與主流慈善機構合作派發600份生活用品，許多華裔 家庭也驅車至現場排隊等候物資發放，顯見如今經濟形勢下，華裔、亞裔 族群同樣需要關懷與幫助。基金會安排在4月3日（周日）在洛杉磯 華僑文教中心停車場，增加一次愛心發放行動。

幫幫忙基金會將於4月3日上午11:00至下午1:30在洛杉磯華僑文教中心停車場舉辦愛心發放活動。（幫幫忙基金會提供）

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛表示，上一次派發活動有不少民眾沒有領到物資，所以此次臨時向洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永商借場地，並緊急聯繫多家廠商，表達華裔、亞裔民眾在艱難時刻的生活需要，立即籌募到數百份善心物資，隨即安排在周日再度舉行免費贈送行動，把物資切實送到需要幫助的華裔、亞裔家庭手中。

幫幫忙基金會4月3日即將發放的愛心物資和防疫用品包括：

贈送愛心大禮包有華人口味速食麵、冷凍韓國年糕、KN95口罩、一般口罩、消毒洗手液、酒精濕紙巾等。

當天將採得來速（Drive-through）形式發放，民眾一律坐在車內領取，每輛車限乘兩個家庭以下。本次發放不查收入，但領取者務必帶ID身分證明，及填寫簽收表格用筆，所有物品發完為止。

時間：4月3日（星期日）上午11:00至下午1:30。地點：洛杉磯華僑文教中心停車場，9443 Telstar Ave El Monte CA 91731。