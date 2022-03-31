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南洛杉磯Crenshaw/LAX輕軌完工 夏末開放

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
南洛杉磯8.5哩Crenshaw/LAX輕軌線完工。（LA Metro）
南洛杉磯8.5哩Crenshaw/LAX輕軌線完工。（LA Metro）

洛杉磯大都會捷運局（LA Metro）30日宣布，長8.5哩的克蘭蕭／洛杉磯國際機場(Crenshaw/LAX)捷運計（Transit Project）基本完工，將接通west Adams地區的E線，與洛杉磯國際機場的C線，預計部分路線今年夏末開放，該緩解計畫（Mitigation Programs）將有效減輕當地運輸壓力。

據捷運官員指出，耗資20億的這條線已基本完成，從機場附近的Aviation/LAX綠線（Green Line）車站，延伸到Leimert公園。5至6月開始線試運行期，預期夏末開放。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）中說，「Crenshaw/LAX捷運線是洛杉磯交通未來不可或缺的一部分，今天的里程碑證明了非凡的進步。多年來，我們一直承諾建設洛杉磯南部最先進的交通系統。今天，我們要感謝居民和企業的堅持和支持——並在短短幾個月內自豪地分享這一點。我們將開通一列新的捷運列車，緩解擁堵，改善公共衛生，並將他們的社區與快速擴張的交通網絡的其他部分連接起來。」

這條8.5哩線路原計畫於2020年完成，但施工問題迫使項目推遲，後來又因COVID-19大流行受阻。

當地鐵基本峻工的一部分線路完成測試過程時，最初只會在新的Westchester/Veterans站和Leimert公園附近的一個新的車站之間開放。

Crenshaw/LAX捷運線被視為提供前往機場的替代交通工具，也有望幫助緩解英格伍德（Inglewood）SoFi體育場比賽日的交通情況。捷運線在體育場不設站，但英格伍德正在推動建設一個大約1.8哩客運系統，將體育場與最近的火車站連接起來。

捷運官員指出，該機構已努力減輕工程建設對當地企業的影響，自2014年開工以來，已向230多家「夫妻店」企業，發放超過2010萬元補助金。

南洛杉磯8.5英里Crenshaw/LAX輕軌線完工。（LA Metro）
南洛杉磯8.5英里Crenshaw/LAX輕軌線完工。（LA Metro）
輕軌列車將運送乘客至LAX。（LA Metro）
輕軌列車將運送乘客至LAX。（LA Metro）

洛杉磯國際機場 捷運 LAX

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