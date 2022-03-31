桑切斯拚連任訪世報 傾聽亞裔心聲

尋求2022年期中選舉連任的民主黨第38區國會眾議員桑切斯（Linda Sánchez，中），30日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）。桑切斯華人社區競選經理蘇王秀蘭（右）陪同訪問。（記者楊青／攝影）

尋求2022年期中選舉連任的民主黨第38區國會眾議員桑切斯（Linda Sánchez），30日在拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，她對民眾對此波罕見的高通貨膨脹的痛苦感同身受，也正與國會一起推動美國發展多邊貿易聯繫，避免單一國家和商業夥伴關係造成被人掐脖子的困境再次發生。她同時表示，新的38區涵蓋多個亞裔 和華人 聚集城市，她希望更多地傾聽亞裔社區的聲音，繼續為選民發聲。

桑切斯表示，去年選區重劃後，新38區版圖變化很大，去掉了原來擁有高比例華裔和亞裔人口的喜瑞都，增加了亞裔聚居的核桃、鑽石吧、羅蘭岡和哈仙達岡等城市和洛縣屬地。新選區對她來説確實面臨挑戰，因為超過半數版圖都是新劃區域，很多人並不認識她，要向大家解釋自己過去20年都做了些什麽確實不容易。

不過她表示，她一直與地方選民保持密切聯係，比如在疫情的兩年中幫助商家解釋聯邦紓困政策，幫助商家申請援助挺過難關，也和警方和教育部門都保持聯繫，確保聯邦的各種抗疫資源得到充分使用。

桑切斯表示，正因為38區增加了更多的亞裔城市和人口，她也需要更多瞭解華人社區的需要，傾聽亞裔社區聲音，希望民眾和商家儘快走出疫情陰影，重整旗鼓。

面對華洋民眾目前遭遇幾乎是史無前例的高油價和持續通貨膨脹，桑切斯表示，她對百姓的痛苦感同身受。國會現在重新聚焦國際貿易，調整國際貿易政策，期望美國與其他國家未來有更為公平的國際貿易關係。

她認為，美國國際貿易不能完全依賴一個國家，不管是原物料還是成品，單一的國際貿易將美國處於被動狀態，因為除了國家關係，還有自然災害的影響，都可能直接影響到美國市場的供應鏈，美國應該有更多的供應源，以保持市場穩定和更多選擇。

她說，在地方事務方面，幫助商家走出疫情重建生機，為學生提供更好的教育，降低犯罪等，都是她此次競選重點。

父母來自墨西哥的桑切斯，在家中七個孩子中排行第六。擁有柏克萊加大西班牙文學學士和洛杉磯加大法律學位。2002年首次當選聯邦眾議員，過去20年中多次連任。她的姊姊Loretta Sanchez也曾經是國會眾議員，但在2016年改選聯邦參議員，敗給後來出任副總統的賀錦麗（Kamala Devi Harris） 。

桑切斯表示，關心老百姓生活一直是她從政宗旨，多年來她提出了不少與民生相關法案，其中推動女性和男性健康保險平等價格的提案最終立法，打破了之前保險公司對女性健康保險更多收費的傳統，讓全國女性受益。

她表示，近年來全國針對亞裔的仇恨犯罪 ，也引起她的關注，她在國會有關在全國開展反對針對亞裔的仇恨犯罪驚醒行動提案中投了贊成票。她認為，未來還應該繼續通過社區媒體和公共宣傳，消除仇恨犯罪防範死角，讓仇恨犯罪沒有生存之地。

2022年期中選舉初選將在6月7日登場。根據加州州務卿辦公室資料，目前38區登記競選人士除了民主黨的桑切斯，尚有共和黨核桃市長秦振國，諾瓦克無黨派人士Elizabeth Moreira，惠提爾自由黨人Adrian Flias Garcia。

桑切斯華人社區競選經理、前核桃市長蘇王秀蘭，當天陪同桑切斯拜會世界日報。蘇王秀蘭表示，桑切斯近日已緊鑼密鼓拜會了多個華人聚居城市的商會和教會。