華裔危機感強 背包秒變防彈背心

鄭宇斌出差的隨身包內，有許多特殊防護裝備。（鄭宇斌提供）

20多年來往來全球各地商務飛行的鄭宇斌（Nelson Jeng），親身經歷九一一 事件、汶川地震和幾次的颶風 襲擊，比別人多了些危機防災意識的他，每趟旅行的差旅隨身包，比別人多了些安全防護裝備。

幾十年來，見證兩次改變人類的航空旅行，他坦言，疫情 後的航程，各方面都增加出許多成本與不確定性。

「同事總笑言，我的包就像多啦A夢百寶箱」，鄭宇斌的隨身包，就是個防彈背包，緊急時候兩秒可變成防彈背心。此外還有3III等級防彈板，可擋住一般手槍子彈。

生化等級防毒面具與濾罐。（鄭宇斌提供）

背包內還有核生化等級防毒面具、濾罐、三支手機，與可在野外、海上不斷訊的衛星電話。他說，汶川地震和佛州颶風時，他碰上停電和基地台斷訊，衛星電話的確派上用場。

鄭宇斌出行必帶的衛星電話。（鄭宇斌提供）

包內還有戰術收納包、迷你戰術手電筒、可當指南針使用的羅盤、可救人的硝化甘油片、快速凝血紗布、快速凝血粉、止血帶、各式電源、轉接頭等。

對他來說，20多年的飛行生涯中，九一一事件與疫情，是改變全球航空旅行模式兩個轉折點。談起九一一，鄭宇斌至今仍歷歷在目。

當時他在紐約就讀研究所，住處距離雙子星大樓約800呎。當天上午起床，鄭宇斌聽見大批救護鳴笛聲，看見電視上第一架飛機撞上大樓畫面後，他衝上住家天台，不遠處的雙子塔正冒著大量煙霧。

重量不到80克的迷你戰術手電筒，用於火場逃生及緊急狀況。（鄭宇斌提供）

秉持曾在台灣擔任攝影記者本能，鄭宇斌立馬背著相機，衝到雙子星大樓下拍照，「拍完後馬上往回跑」。

當他狂奔回住處大樓，只感覺背後就像火山爆發般，南塔完全倒塌。隨著北塔跟著倒塌，鄭宇斌與同學們一面收拾細軟準備撤退，他們徒步撤退至校園，住進學校收容所。

九一一事件後，自2001年開始，每次搭機的安檢相當嚴格，檢查所有隨身物品，甚至拖鞋，人體掃描等。疫情後的航程，多了更多不確定性與時間、危機成本等。

他說，過去搭機總以短褲、短袖，棉衫等舒適穿著，疫情後不得不全副武裝，初期航程中甚至不敢用餐。

不同國家對待疫情的方式也不相同，甚至同一國家不同地方，都有其不同規定。鄭宇斌說，例如杜拜入境要求登機前48小時檢測陰性報告，但回美國則要求登機前24小時報告，飛中國需持72小時陰性報告，且只能在指定的單位採檢。

以中國來說，各省要求落地隔離的時間都不同，江蘇省28天，上海21天，若從境外進入南京，甚至需56天。

他說，去年一次飛無錫，抵達上海後隔離三天，轉往無錫第二間酒店隔離11天，再進入第三間酒店進行居家隔離。由於前兩次屬集中式管理，無法選擇酒店，「你被分到哪家酒店，就像是盲盒一樣，下了飛機才開箱。」

除嚴格的隔離限制外，「還要隨時做好可能因與確診者足跡重疊，再次被集中隔離的準備。」

談及日前中國東航發生令人遺憾的空難，鄭宇斌仍表示，相較汽車，飛機還是比較安全的交通工具。