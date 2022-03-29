洛城新語／假新聞時代 眾聲喧嘩如何辨真假

中國東航 墜機事件後，許多媒體報導被網民認為是蹭熱度或吃人血饅頭，進而又引發一番關於災難新聞報導標準的討論。

然而不具有媒體基本專業知識的公眾，發起並參與這種討論，其實幾年前在美國總統川普 帶領下，美國社會就曾有過一波。這無非因為人們傾向於，將不願接受的事情都劃歸為「假新聞」。

當今社會輿論場相當複雜，由於自媒體興起，不再僅有機構媒體活躍在新聞現場，甚至「人人都是記者」。但其實更應該說是「人人都有發言途徑」。因此社交媒體上的「新聞」或「時事」內容，早已不是機構媒體時代的中規中矩新聞報導，而是事實、觀點、情感全部雜糅在一起的複雜輸出。也使得公共領域中，情緒和謠言瀰漫。這在所有的輿論場域都是如此，也包括海外華文輿論。

信奉自媒體讓信息更民主化的人，當然認為機構媒體的立場時有偏頗，會忽略一部分群體的聲音。但自媒體將表達的門檻降低了，卻意味著更多的謠言和情緒，大眾無法對公共領域的事件具有共同的視角，讓公共討論變得異常困難，群體之間四分五裂，各持己見互不相容。

這種時候，傳統媒體的新聞專業主義當然值得被大眾了解。傳統媒體一條新聞的生產過程有重要標準，從業人員有一定訓練，記者有一套取證方法以交叉驗證，懂得對消息作甄別；專門的機構採發消息，有一套流程來保障；整個行業還有相互制約和批評的架構。這種專業主義和專業精神經過工業時代至今的長年打磨，雖不可能做到完全中立，但至少可防止距離中立和客觀太遠。

如今有不少傳播學領域的學者，開始呼籲在大眾的通識課程中，也加入媒介素養的教育 。我們曾重視科學素養、文化素養，或許大眾也應有基本的媒介素養，從而可以理解媒介的特性、局限性，也有基本的辨別真偽信息的能力。

但認為大眾需要被教育，這是否又是媒體人自視清高的一種想法？如果機構媒體時代過去了，就一定會把真相本身和關於真相的討論都帶走嗎？自媒體的魚龍混雜也無非因為，曾經不可見的那些人群如今可見了；極端觀點和謠言的蔓延，無非體現了大眾觀念和價值觀的平均值。

人人都可發言的時代，要求每個人都掌握機構媒體記者的方法論，不可能也沒必要。加之每個人的訴求、利益不同，必然會眾聲喧嘩。但謠言和極端言論其實是了解大眾的一面鏡子。正如超現實主義藝術家認為，怪誕的夢境才體現了真實的內心。那麼假消息或許才體現超越現實的大眾真實訴求，或許無論是媒體還是政客，都應有更大的同理心和更高明的作法，理解這個眾聲喧嘩的世界。