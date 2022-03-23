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老師領幼童高呼反拜登 「我們希望他離開」 家長驚

記者邵敏／綜合報導
河濱縣諾可市一家幼兒園，四五歲的孩童齊聲高呼反對拜登總統，「我們希望他離開」。（視頻截屏）
河濱縣諾可市一家幼兒園，四五歲的孩童齊聲高呼反對拜登總統，「我們希望他離開」。（視頻截屏）

南加內陸河濱縣（Riverside County）諾可市（Norco）的一家幼兒園，總統日的一堂課引發爭議。學校的一則視頻顯示，老師帶領四、五歲的孩童齊聲高呼反對拜登總統，「我們希望他離開」。有學生家長對此表示驚恐，並選擇立即轉學離開此學校；華人家長也發表觀點，擔憂孩子在學校被動地接受極端的政治教育

影音來源：學生家長／記者邵敏後製

這家Turning Point Christian School 在學生家長的內部應用程序上，發布了一則有關對拜登總統政治聲明的視頻。家長Christina McFadden描述，老師在總統日的一堂課中，問全班同學總統是誰，孩子們回答是拜登，老師緊接著問「我們想要對他做什麼？」，孩子們齊聲高呼 「我們希望他離開 。」

McFadden說她驚恐地看了好幾次視頻，並認為老師正在向學齡前兒童灌輸自己個人的政治想法，「每個人都有權決定自己真正想要的東西，而我的女兒在這個學校沒有得到這樣的機會。尤其是在她這麼小的年紀，我認為她無法做出明智的決定相信誰、相信什麼。」

McFadden在第一時間聯繫了學校，校方刪除視頻，道歉並通知家長，認為該視頻沒有分享學校「尊重權威的理念，包括尊重在政府職位上的人。」家長被告知校方已約談這堂課的老師，視頻也已被審查。McFadden表示女兒並不理解這節課的具體內容關於什麼，她只是認為這很有趣。事發後McFadden決定讓女兒轉學，並希望這件事能夠給家長們一個教訓，「這不是關於某一個學校，而是關於如何讓孩子們知道正在發生的事情。」

河濱縣其他學校的華人家長在聽說此事後表示擔憂，沒有想到幼兒園會發生這樣的事情，「老師這樣做，分明是強行將自己的政治理念灌輸給沒有任何防備的幼童，如果沒有這段視頻的公佈，我們也不會知道孩子在學校裡的遭遇，被動地接受這些極端的政治教育。」

Turning Point Christian School 是一家非營利性基督教機構，據其網站介紹，提供從學前班到六年級的各種課程。校方3月21日（周一）表示不會對此事向公眾發表任何聲明和評論。

Turning Point Christian School 在學生家長的內部應...
Turning Point Christian School 在學生家長的內部應用程序上，發布這則視頻。（谷歌地圖）

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