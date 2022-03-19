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中醫師韓偉東滅門案 兇手擬自辯減刑

記者李雪／綜合報導
2016年韓偉東醫師滅門案震驚社區。圖為被告哈布什。（本報資料照片）
2016年韓偉東醫師滅門案震驚社區。圖為被告哈布什。（本報資料照片）

2016年震驚各界的韓偉東中醫師滅門案，被告哈布什（Pierre Haobsh）去年11月被陪審團裁定三項謀殺罪成立，並包括為了謀取經濟利益謀殺的加重處罰罪，面臨三個終身監禁不能假釋的可能刑度。但他仍在做最後的掙扎，正尋求在聖塔芭芭拉高等法院的判刑階段代表自己。而法官已預訂3月28日宣判他的刑度。

在之前的庭訊中，法官希爾（Brian Hill）對哈布什說，「即使在這個階段，也不建議你代表自己」，「你最好聽取你律師的建議」，法官鼓勵哈布什和他的公設辯護律師沃斯（Christine Voss）「談談」。哈布什原定今年2月28日由法官宣布量刑，但他提出的「判後請求」（post-verdict request）將量刑推遲了一個月。

哈布什被控在韓偉東家中連開14槍，將57歲華裔中醫師韓偉東，及其29歲妻子于惠潔、僅僅五歲的女兒韓宇馨殘忍的槍殺，隨後將三人身體用膠帶捆綁扔在車庫裡。

在早先的聽證會上，哈布什和沃斯都對被告的監獄飲食和人身安全表示擔憂。哈布什透露，他與獄友「打了很多架」，安全地關押在聖芭芭拉縣主要監獄的唯一方法是通過法官。希爾法官回應說，他不會容忍涉及哈布什的打架模式，並建議他的辯護團隊聯繫縣法律顧問。

宣判時間將為3月28日下午1時30分。檢察官Benjamin Ladinig告訴希爾法官，他希望在韓家滅門慘案六周年之前宣判。

去年11月哈布什在被定罪前，在法庭上對整個案件做了一番小說般離奇的陳述，包括聲稱有美國能源部介入其中，自己參與了一項祕密計畫，但遭到能源部特工襲擊和美人計等。檢察官Ladinig引述哈布什的親友表示，哈布什一向胡說八道。

韓偉東豪宅2017年便完成過戶。（本報檔案照）
韓偉東豪宅2017年便完成過戶。（本報檔案照）

根據房地產信息，韓偉東醫師在2012年以165萬元購買的Greenhill街豪宅，2016年3月出事前價值在270萬至300萬元之間。而在2017年3月14日開始由法院指定的LKD Trust信託公司管理，市場價值爲183.5萬元，產權形式也從韓醫師名下轉移成爲「委任管理人契據」。

資深地產經紀袁立功表示，目前該屋的產權還是沒有改變，仍是屬於LKD Trust信託公司。他分析像此類凶宅，如果事發之後時隔超過三年，賣房時也就不必再披露了。不過或是巧合的是，根據產權紀錄，韓偉東2012年買下該屋後都是他持有，但就在案發前一個多月，韓偉東剛剛將該屋的產權加上了妻子于惠潔的名字。

現該屋在zillow估價為328萬5900元。目前未知LKD Trust信託公司是否將屋子出租，網路上並沒有掛牌出售或出租的紀錄。不過今年的谷歌地圖衛星圖上可以看到，有車輛停在該屋車庫前，似是有人出入。

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