加州租金減免補助 只到3月底 申請要快

加州住房金融局營銷和傳播部負責人Eric Johnson。（記者楊青╱攝影）

加州 逐漸走出疫情陰霾，但因房價和租金 飛漲導致部分民眾住房困境繼續惡化。加州從2020年3月開始的租金減免補助，為屋主和租戶避免法拍屋（Forclosure）及被驅逐（Eviction）提供更多選擇，專家呼籲到該補助計畫3月31日申請最後截期前，陷入困境的房主、房客和房東 都有機會利用此資源，改變命運。

加州住房金融局營銷和傳播部負責人Eric Johnson、內陸帝國資源中心執行董事Linda Jackson、灣區住房與經濟權利倡導組織 (HERA) 執行董事 Maeve Elise Brown，17日應邀參加少數族裔媒體中心舉辦的如何應對住房困境專題討論。

Johnson表示，疫情兩年來加州房屋價格大幅上升，許多人的買房計畫落空，進一步增加租房市場壓力，房租急劇攀升，很多租房者的租金高達其收入一半，而且這種趨勢仍在繼續，導致很多人買不起房子的同時，拖欠租金的情況也愈來愈多。

他表示，面臨困境的租客相當大比例是有色人種，他們最需要幫助，但因母語非英語，比如需要幫助的人當中，4%的人說中文，36%的人說西語，很多時候，這些人都不知道怎樣可以獲得幫助，使得政府撥放高達7000多萬的房屋減免免費諮詢服務無法完全落實幫助需要幫助的人。

Johnson呼籲民眾多利用加州住房金融局（CA Housing Finance Agency）的資訊，他們目前有277位房屋補助金申請顧問，為租房戶、房東、小企業主和第一次購房者提供幫助。

加州從2020年3月開始實施租金減免補助計畫，該計畫到本月31日截止申請，這些資金主要幫助困難租戶保持支付租金，避免租戶和房東進入被驅逐和驅逐程序。符合條件的家庭可能會獲長達18個月的援助，以支付2020年3月至2022年3月新冠（COVID-19）大流行期間產生的租金債務。

截至3月9日，加州政府相關部門已收到洛杉磯縣居民23萬4809份申請，支付補助超過12億元，但同時，根據人口普查數據以及最新的相關家庭調查，洛杉磯地區也有數十萬租戶生活在拖欠租金當中，尚未申請相關的經濟援助。如果這些家庭得不到幫助，許多人可能會失去住房，從而加劇無家可歸危機。

內陸帝國資源中心執行董事Linda Jackson說，其實申請並不困難，但需要申請人填寫一個表格，同時提供相關文件。她認爲，目前的當務之急是申請人要找到相關諮詢，提出申請，讓自己開始進入排隊程序。

2020年4月1日至2022年3月31日期間，所欠的未付租金和水電費需要提供租金援助的人，可訪問housing.ca.gov。如想瞭解資格和申請幫助，可致電833-430-2122疫期租金減免幫助中心。無論移民身份如何，符合收入條件的申請人都可能符合資格，並且不需要出示公民身份證明。面臨驅逐的居民可聯繫www.stayhousedla.org。

有關聯邦、州和縣法律如何保護租戶和業主的更多信息，可致電833-223-RENT (7368) ，聯繫消費者和商業事務部的住房和租戶保護團隊，或訪問rent.lacounty.gov。