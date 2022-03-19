我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

加州租金減免補助 只到3月底 申請要快

記者楊青╱洛杉磯報導
加州住房金融局營銷和傳播部負責人Eric Johnson。（記者楊青╱攝影）
加州住房金融局營銷和傳播部負責人Eric Johnson。（記者楊青╱攝影）

加州逐漸走出疫情陰霾，但因房價和租金飛漲導致部分民眾住房困境繼續惡化。加州從2020年3月開始的租金減免補助，為屋主和租戶避免法拍屋（Forclosure）及被驅逐（Eviction）提供更多選擇，專家呼籲到該補助計畫3月31日申請最後截期前，陷入困境的房主、房客和房東都有機會利用此資源，改變命運。

加州住房金融局營銷和傳播部負責人Eric Johnson、內陸帝國資源中心執行董事Linda Jackson、灣區住房與經濟權利倡導組織 (HERA) 執行董事 Maeve Elise Brown，17日應邀參加少數族裔媒體中心舉辦的如何應對住房困境專題討論。

Johnson表示，疫情兩年來加州房屋價格大幅上升，許多人的買房計畫落空，進一步增加租房市場壓力，房租急劇攀升，很多租房者的租金高達其收入一半，而且這種趨勢仍在繼續，導致很多人買不起房子的同時，拖欠租金的情況也愈來愈多。

他表示，面臨困境的租客相當大比例是有色人種，他們最需要幫助，但因母語非英語，比如需要幫助的人當中，4%的人說中文，36%的人說西語，很多時候，這些人都不知道怎樣可以獲得幫助，使得政府撥放高達7000多萬的房屋減免免費諮詢服務無法完全落實幫助需要幫助的人。

Johnson呼籲民眾多利用加州住房金融局（CA Housing Finance Agency）的資訊，他們目前有277位房屋補助金申請顧問，為租房戶、房東、小企業主和第一次購房者提供幫助。

加州從2020年3月開始實施租金減免補助計畫，該計畫到本月31日截止申請，這些資金主要幫助困難租戶保持支付租金，避免租戶和房東進入被驅逐和驅逐程序。符合條件的家庭可能會獲長達18個月的援助，以支付2020年3月至2022年3月新冠（COVID-19）大流行期間產生的租金債務。

截至3月9日，加州政府相關部門已收到洛杉磯縣居民23萬4809份申請，支付補助超過12億元，但同時，根據人口普查數據以及最新的相關家庭調查，洛杉磯地區也有數十萬租戶生活在拖欠租金當中，尚未申請相關的經濟援助。如果這些家庭得不到幫助，許多人可能會失去住房，從而加劇無家可歸危機。

內陸帝國資源中心執行董事Linda Jackson說，其實申請並不困難，但需要申請人填寫一個表格，同時提供相關文件。她認爲，目前的當務之急是申請人要找到相關諮詢，提出申請，讓自己開始進入排隊程序。

2020年4月1日至2022年3月31日期間，所欠的未付租金和水電費需要提供租金援助的人，可訪問housing.ca.gov。如想瞭解資格和申請幫助，可致電833-430-2122疫期租金減免幫助中心。無論移民身份如何，符合收入條件的申請人都可能符合資格，並且不需要出示公民身份證明。面臨驅逐的居民可聯繫www.stayhousedla.org。

有關聯邦、州和縣法律如何保護租戶和業主的更多信息，可致電833-223-RENT (7368) ，聯繫消費者和商業事務部的住房和租戶保護團隊，或訪問rent.lacounty.gov。

內陸帝國資源中心執行董事Linda Jackson。（記者楊青╱攝影）
內陸帝國資源中心執行董事Linda Jackson。（記者楊青╱攝影）
灣區住房與經濟權利倡導組織 (HERA) 執行董事 Maeve Elise Br...
灣區住房與經濟權利倡導組織 (HERA) 執行董事 Maeve Elise Brown。（記者楊青╱攝影）

租金 加州 房東

上一則

中醫師韓偉東滅門案 兇手擬自辯減刑

下一則

申請不到簽證…母患病 美籍華女哭訴返中難

延伸閱讀

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多
積雪量低於平均 聯邦預測：加州乾旱 今春到初夏趨惡化

積雪量低於平均 聯邦預測：加州乾旱 今春到初夏趨惡化
加州擬發每人油貼400元 不論收入 沒開車也有

加州擬發每人油貼400元 不論收入 沒開車也有
巴市限制加建 州檢察長發函警告違反州法

巴市限制加建 州檢察長發函警告違反州法
罕見⋯冬天還未結束 加州下周將現初春熱浪

罕見⋯冬天還未結束 加州下周將現初春熱浪

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升