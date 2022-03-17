兒童染疫嚴重 專家強烈建議續戴口罩、打疫苗

東灣兒童醫生Jennifer Miller。（記者楊青／攝影）

加州 從本周開始取消K-12學校室内口罩 令，而相關數據卻顯示今年頭兩個半月，加州兒童新增新冠感染病例總數已逾2021年全年。來自加州和全國的兒科及公共衛生專家16日表示，口罩令雖然取消，但還是强烈建議學生在課堂上盡量戴口罩，接種疫苗 更是保護兒童和青少年的最好方法。

加州公共衛生廳全民安全學校負責人Sohil Sud博士。（記者楊青／攝影）

加州東灣兒童醫生Jennifer Miller、加州公共衛生局全民安全學校負責人Sohil Sud博士、橙縣公共健康照顧精神健康與康復服務中心主任Veronica Kelley醫生、聯邦KidsData研究項目負責人Beth Jarosz博士等，16日參加由少數族裔媒體中心主辦的「﻿團結一致我們可以終止大流行病毒」專題討論。

●專家：接種疫苗還是最好方法

東灣兒童醫生Jennifer Miller表示，加州取消學校口罩令，令不少家長感到擔憂，不少上托兒所的兒童，大部分時間都是和大人在一起，所見所聞也感受到大人焦慮與不安的情緒。家長一方面為孩子的安全擔心，但同時很多家長不願意讓孩子接種疫苗。

Miller表示，家長不要給孩子接種疫苗，主要是因為對疫苗後果產生恐懼。一些家長認為，疫苗可能導致兒童死亡，他們對此感到擔憂，認為新冠疫情可能沒有那麽嚴重，但疫苗帶來的後果可能更嚴重；有家長認為疫苗會影響孩子的生育能力；一些家長則認為在疫苗生產中存在因走捷徑而導致其有效性和安全性受到影響；一些家長也擔心孩子對疫苗產生過敏等。

橙縣公共健康照顧中心精神健康與康復服務中心主任Veronica Kelley醫生。（記者楊青／攝影）

Miller表示，事實證明新冠疫苗的研究和生產都沒有走捷徑，一切都是按部就班，疫苗經過嚴格的測試和臨床實驗，美國的新冠疫苗被認為是最安全最穩健的疫苗。家長所擔心的副作用事實上和常規的疫苗是相似的，發燒或輕微頭疼或身體不適等，都是正常現象，也是暫時的。

●新冠料逐漸消失 恐需每年接種

現在一些人談到開始接種第四針，Miller表示，在醫學界很多人認為新冠可能長期存在，是逐漸消失，而疫苗接種時間越長，人的免疫力會下降，疫情流傳時間越長，也可能會出現變體，所以疫情存在時間越長，就越需要多自我保護，最後新冠疫苗可能會像流感一樣，每年都需要接種疫苗，當然每年接種一次新冠疫苗要比六個月接種一針好得多了。

加州公共衛生局全民安全學校負責人Sohil Sud博士表示，目前加州的疫情趨勢比較樂觀，檢測陽性率下降並穩定在1%以下，確診率是10萬人有7.6人染疫，相比頂峰期10萬有300人染疫低很多。住院和死亡率也急劇下降。而且大多數的人已至少接種一針疫苗。

●校園放寬防疫 追蹤代替隔離

他表示，加州雖然取消口罩令，但公衛局現在也在更新學生的返校政策。從本周開始，加州K-12從無口罩調整為建議戴口罩，不强制學校進行疫情追蹤，但如果學校要求學生戴口罩，公衛局也不反對；二是不是通過隔離而是通過更多的追蹤來防控疫情，如果課堂有人感染，接觸過傳染源但呈陰性的學生允許戴口罩上學，而不是一起隔離，這是因為Omicron不一樣，傳播廣，但症狀較輕，所以不需全部隔離。

聯邦KidsData研究項目負責人Beth Jarosz。（記者楊青／攝影）

此外，口罩令取消之後各地學校要對自己的情況量體裁衣，執行和操作上可以有不同的考量，具體對社區的指導也是取決不同情況。加州政府建議考量的因素包括當地的疫苗接種率、現在疫情病源在社區的傳播率，以及學校的衛生措施和接種率等。

Kidsdate主任指出，雖然公衛局放低了防疫警戒，但病毒仍在傳播，自新冠傳播以來，加州兒童病例高達160萬，相當於六人中一人感染。更值得注意的是，2022年前兩個半月加州兒童新增感染，比2021年全年還多，接種疫苗非常重要，但到目前為止，五至11歲的兒童中只有不到三分之一的人完全接種疫苗。