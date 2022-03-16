必聽巴哈傑作「聖馬太受難曲」 LA歌劇院上演

一生必聽的宗教音樂，巴哈的「聖馬太受難曲」12日在洛杉磯首次盛大上演。（LA Opera提供）

一生必聽的宗教音樂，復活節前在洛杉磯 盛大上演。洛杉磯歌劇院（LA Opera）從即日起至3月27日，演出巴哈的「聖馬太受難曲」，由音樂總監James Conlon指揮，這是一部罕見規模的舞台劇，融合音樂和芭蕾 舞，及多個合唱團和管弦樂隊，堪稱疫情 後最大規模的現場演出，帶給人們疫情下的安慰。

巴哈的「聖馬太受難曲」1727年首演，許多人認為是西方宗教音樂中最偉大的傑作之一，是一生必聽的宗教音樂之一。受難曲一般是在復活節前在教堂演出。受難曲架構磅礴，需要兩個成人合唱團和一個兒童合唱團、兩個室內管弦樂隊；理想情況下，要配備兩個管風琴和六名聲樂獨奏家。

這個深刻感人的故事取自馬太福音，講述耶穌生命中最後幾天。主要講故事的人是福音傳道者，一個男高音的角色，由Joshua Blue扮演，男中音獨奏者Michael Sumuel唱耶穌的話。其他聲樂獨奏者在詠嘆調中表達對故事事件的情感反應。

漢堡芭蕾舞團的藝術總監兼首席編舞John Neumeier是該劇的導演、編舞和設計師，該劇自1981年在漢堡首演以來就贏得了國際讚譽。

洛杉磯歌劇院總裁兼首席執行官Christopher Koelsch表示，John Neumeier善於通過舞蹈藝術，表現人類的全方位情感，對這部「聖馬太受難曲」的詮釋值得洛杉磯觀眾來現場觀看。屆時有來自漢堡芭蕾舞團的42名舞者參與演出，該芭蕾舞團是世界上最重要的芭蕾團之一。

詳情可登錄LA Opera網站https://www.laopera.org/performances/2122-season-page/st-matthew-passion/查詢。