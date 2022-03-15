橙縣克雷默中學 副校長校園內輕生

橙縣普拉辛西亞市（Placentia）克雷默中學副校長莫伊塞斯·普拉森西亞（Moises Plascencia），14日在校園內自殺身亡。(ABC)

學校官員證實，橙縣普拉辛西亞市（Placentia）克雷默中學（Kraemer Middle School）副校長莫伊塞斯·普拉森西亞（Moises Plascencia），14日(周一)在校園內自殺身亡，舉生全部提前放學。

當天中午前，普拉辛西亞（Placentia）警局接到電話，要求進行死亡調查。事發學校屬於普拉辛西亞的約巴林達（ Placentia-Yorba Linda）聯合學區 。

該校校長邁克爾楊（Michael Young）寫信寄給家長表示，他懷著最沉重的心情給家長寫信。「我非常遺憾地宣布，副校長普拉森西亞今天早上早些時候在校園裡自殺。事件發生在工作人員的私人區域，同事和學生都不在場，也沒有任何人目睹。普拉辛西亞警察 局(PPD)迅速回應我們的支援請求」。

邁克爾楊又說，言語永遠無法表達校方對這一損失的真正悲傷。雖然校方可能永遠無法理解為什麼會發生這種情況，但請記得普拉森西亞先生對您的學生、教育 以及整個克雷默中學的關心有多深。

他並宣布，在處理這種難以想像的悲痛時，當天剩餘的時間將暫停正常的學校運作。15日學校將按照正常時間表恢復上課。