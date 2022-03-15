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大家來寫書／亞凱迪亞前市長張勝雄 「天南地北」聊天下

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞前市長張勝雄醫師，加入2022年的大家來寫書，將其多年在世界日報發表的文章集結成「天南地北」一書。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞前市長張勝雄醫師，加入2022年的大家來寫書，將其多年在世界日報發表的文章集結成「天南地北」一書。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報「大家來寫書」活動中，洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）前任市長、醫師張勝雄，將其多年在世界日報南加讀者論壇發表的文章集結成「天南地北」一書，希望能和更多人分享他對醫學、政治、旅遊等方面的心得。

張勝雄從2013年開始就陸續向本報投稿，內容涉及醫學、政治、旅遊等各多個層面，前後文章總計有150多篇。他說，今年萌生要將這些文章精華集結成書的想法，因此參與了大家來寫書活動。他在150篇文章中精選50多篇，分成醫學、政治、旅遊和其他四個單元。希望書籍出版後能贈送親友和粉絲。

張勝雄醫師將其多年在本報發表的文章集結成書「天南地北」。（記者張宏／攝影）
張勝雄醫師將其多年在本報發表的文章集結成書「天南地北」。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞前市長張勝雄醫師，加入2022年的大家來寫書，將其多年在世界日報發表的文...
亞凱迪亞前市長張勝雄醫師，加入2022年的大家來寫書，將其多年在世界日報發表的文章集結成「天南地北」一書。（記者張宏／攝影）

張勝雄坦言自己性格內向，寫作是他表達和發洩的最好出口。最初是太太給他格子紙，在上面寫字，後來使用iPad來寫作。從最初不知道如何下筆，到如今常常才如泉湧。他有良好的閱讀習慣，他每天早上吃早餐都會看讀世界日報，晚上則看洛杉磯時報等報刊，還進行大量書本閱讀。因此他時常會把自己的閱讀心得寫成文章。

多年發表文章，加上在亞市社區非常活躍，張勝雄積累了不少粉絲。他說，他每有文章發表，就會獲得粉絲的回應。一如他最近發表的一篇幹細胞的文章，就獲得身邊親友的問詢。這是他看利吾丹博士（Neil H Riordan)書籍獲得的靈感。作為一名醫師，他認為幹細胞是未來的趨勢，它是人體本身的細胞及組織，並不是藥物，所以不應該用管制藥品的方法來規範幹細胞療法。應讓醫師有自由選擇，來治療病人，則幹細胞療法將更普及，他本人也打算使用幹細胞。

在亞市曾經擔任八年市議員的張勝雄關心政治，所以這次書裡會收集很多他對全民健保、政府加稅等議題的文章。他說，他寫文章都是有感而發，而不是為寫而寫。看過他文章的人都認為他，文章精鍊沒有贅字。他每寫完一篇文章，都會查資料求證，再進行校對和修改，才會發表。

雖然已到退休年齡，但是張勝雄沒有退休打算，他說，他會繼續工作下去，上午在診所，下午看書寫作運動，閒暇還喜歡去電影院看電影。他認為寫作讓他保持大腦的活性運轉，因此不擔心失智症。而且寫作能保持頭腦清醒，情緒有更多抒發管道。他建議同齡人多動腦，年齡大了，節奏慢下來，但是依然要動。

第12屆(2022年)大家來寫書已在徵集中，詳細的出版流程和辦法，可查詢323-268-4982分機291，或電郵[email protected]查詢。

張勝雄認為寫作能保持頭腦清醒，情緒有更多抒發管道。（記者張宏／攝影）
張勝雄認為寫作能保持頭腦清醒，情緒有更多抒發管道。（記者張宏／攝影）

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