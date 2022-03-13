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洛縣「脫貧專案」3.31起申請 將抽千名獲選者

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣推出「Breath」脫貧專案。（洛縣縣府）
洛杉磯縣推出「Breath」脫貧專案。（洛縣縣府）

洛杉磯市去年開始的基本收入計畫「BIG:LEAP」後，洛杉磯縣月底也將開始自己的基本收入方案，名為「Breath: LA County's Guaranteed Income Program」。符合資格者可在3月31日至4月13日間提出申請，系統將自所有申請者中隨機選出1000名參與者，每人未來三年都可獲得每月1000元的基本收入。

參加資格包括，必須年滿18歲，單人家庭的年收低於5萬6000元，四口之家年收低於9萬6000元，且須因新冠疫情受到實質衝擊。最後獲選者將可拿到一張現金卡（debit card），有意申請者可上洛縣執行官網站ceo.lacounty.gov/pai/breathe/，也可從網站獲得更多資訊。

洛縣縣政委員米切爾（Holly Mitchell）與庫爾（Sheila Kuehl）早在2021年3月就提出議案，但洛縣縣委會近日才正式通過該案，她們都認為「Breath」專案將可有效緩解貧困現象，改善洛縣家庭的長期生活條件。

「Breath」專案將由洛縣Poverty Alleviation Initiative監督執行，並由賓州大學Center for Guaranteed Income Research進行長期追蹤分析，以確定這類基本收入方案是否真的能協助民眾脫貧。賓州大學學者Amy Beth Castro表示，先前在加州士德頓（Stockton）實施的先導測試已經出現樂觀跡象，這次希望能藉洛縣長達三年的專案獲取更多脫貧證據。

洛縣 洛杉磯 賓州

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