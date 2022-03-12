移民和烏克蘭難民如何兼顧？ 美國遇難題

烏克蘭難民在波蘭邊境登記入境。（半島360新聞記者Manuel Ortiz提供）

俄烏戰爭爆發以來，來自烏克蘭 的難民在迅速增加中。難民遷移與安置專家11日表示，不僅是歐盟，美國和加拿大也面臨烏克蘭難民安置、難民對接受國家人口結構可能產生的影響、以及新難民與移民 誰該優先處理等許多難題。烏克蘭難民下一步怎麽辦？加州少數族裔媒體中心為此舉辦了專題討論會。

烏克蘭兒童在逃難當中。（半島360新聞記者Manuel Ortiz提供）

MPI歐洲與國際難民政策研究中心主任Meghan Benton表示，統計到11日，離開烏克蘭的難民已達到250萬人，其中大約150萬去了波蘭，其他鄰國吸收了另外的100萬人，目前烏克蘭的鄰國邊境 人滿為患，隨著戰事延長，烏克蘭難民人數還會繼續增加。

MPI歐洲與國際難民政策研究中心主任Meghan Benton。（視頻截圖）

Lutheran移民和難民服務中心執行長Vignarajah，目前美國特許有家人和美藉烏克蘭人來美，但對大規模接受烏克蘭難民還在考慮當中，包括如何平衡烏克蘭難民和擠壓移民和難民的辦理。目前接受烏克蘭難民的均為民主黨州，包括賓州等。而在2015、16年的敘利亞難民潮中，當時全美有31位州長站出來反對接受難民。

Lutheran移民和難民服務中心執行長Krish O'Mara Vignarajah。（視頻截圖）

Benton表示，目前吸收烏克蘭的國家主要集中在中歐地區，但這些國家吸收難民能力有限，如果未來有更多烏克蘭難民湧出，多數接納國家將力不從心。

目前在烏克蘭採訪的半島360新聞記者Manuel Ortiz表示，俄國攻擊烏克蘭的規模正在進一步擴大，很多本來以為安全的城市已聽到了空襲警報，本來不打算離開的烏克蘭人正在離開，難民數量增加將是必然。

少數族裔媒體中心與半島360新聞記者Manuel Ortiz。（視頻截圖）

Ortiz說，他在波蘭邊境看到抵達邊境之後烏克蘭人，通常要等上兩三個小時登記，非烏克蘭人等待時間更長，然後分配到不同國家去，大約60%留在波蘭。當地非常寒冷，但邊境難民接受站的食物豐富，來自各國的援助組織都在那裡。

專家表示，沒有人願意流離失所，但事實是，難民離開母國的時間越長，與當地的鏈接越多，返回母國重建家園的難度越大。