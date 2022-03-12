我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

加州公校12日起室內口罩令鬆綁

記者啟鉻╱洛杉磯綜合報導

南加洛杉磯縣新冠肺炎感染入院患者11日首次降至不足600例。這是自2021年12月初，新冠變種病毒Omicron肆虐導致感染病例暴增以來，縣域醫院首次出現患者人數降至600例以下。

11日，據州府提供數據，洛縣COVID-19感染入院患者588例，較比前一天減少40餘例。其中108例在重症加護病房，較比前一天少五例。當地感染入院患者在今年1月中時，達4800多例。當天最新增加感染者1297例，新增死亡48例。自疫情在南加發生以來，洛縣累積感染死亡3萬1225例，總計感染者281萬308例。當日平均檢測陽性率是0.9%。

加州公立學校新避疫指南於12日實施，即校區室內口罩禁令鬆綁。不過州府、縣府仍強烈建議學生、教職員，無論是否接種疫苗在室內佩戴口罩，直到病毒傳播風險降到最低。洛縣私立校區可以繼續維持在校活動時戴口罩規定，伴以其它可行的衛生安全措施。

同時洛縣與州府保持一致，對TK-12學校修訂隔離及檢疫要求。校方需要繼續要求COVID-19感染者實施隔離，在隔離五天後經檢測陰性後才可恢復上課。對於校區出現的無症狀的感染者，強烈建議隔離期間繼續留在學校上課。

據洛縣公衛局提供資訊，針對COVID-19的口服藥Paxlovid和Molnupiravir均為處方藥，必須在感染病毒發生症狀五天內服用。Paxlovid用於12歲及以上，體重超過88磅的患者，而Molnupiravir用於18歲及以上患者。第三種藥物Evulsheld需要注射使用，適用於12歲及以上未接觸新冠病毒，或者因醫療原因無法接種疫苗者。

洛縣 口罩 檢測

上一則

世界晚報╱烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

下一則

蒙特梭利幼教師資證照課程 招生

延伸閱讀

加州房租補助31日截止 符合條件家庭抓緊申請

加州房租補助31日截止 符合條件家庭抓緊申請
加州火車聖布魯諾撞維修車起火 13人受傷

加州火車聖布魯諾撞維修車起火 13人受傷
「抱怨不如行動」 華裔政治素人張政心要選加州州長

「抱怨不如行動」 華裔政治素人張政心要選加州州長
聯邦大眾運輸口罩令 再延至4月18日

聯邦大眾運輸口罩令 再延至4月18日
紐約市啟動5-11歲兒童疫苗普及接種運動

紐約市啟動5-11歲兒童疫苗普及接種運動
防性侵 勞登郡公校教委修訂規章 要求須及時處理相關案件

防性侵 勞登郡公校教委修訂規章 要求須及時處理相關案件

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟