加州公校12日起室內口罩令鬆綁

南加洛杉磯縣新冠肺炎感染入院患者11日首次降至不足600例。這是自2021年12月初，新冠變種病毒Omicron肆虐導致感染病例暴增以來，縣域醫院首次出現患者人數降至600例以下。

11日，據州府提供數據，洛縣 COVID-19感染入院患者588例，較比前一天減少40餘例。其中108例在重症加護病房，較比前一天少五例。當地感染入院患者在今年1月中時，達4800多例。當天最新增加感染者1297例，新增死亡48例。自疫情在南加發生以來，洛縣累積感染死亡3萬1225例，總計感染者281萬308例。當日平均檢測 陽性率是0.9%。

加州公立學校新避疫指南於12日實施，即校區室內口罩 禁令鬆綁。不過州府、縣府仍強烈建議學生、教職員，無論是否接種疫苗在室內佩戴口罩，直到病毒傳播風險降到最低。洛縣私立校區可以繼續維持在校活動時戴口罩規定，伴以其它可行的衛生安全措施。

同時洛縣與州府保持一致，對TK-12學校修訂隔離及檢疫要求。校方需要繼續要求COVID-19感染者實施隔離，在隔離五天後經檢測陰性後才可恢復上課。對於校區出現的無症狀的感染者，強烈建議隔離期間繼續留在學校上課。

據洛縣公衛局提供資訊，針對COVID-19的口服藥Paxlovid和Molnupiravir均為處方藥，必須在感染病毒發生症狀五天內服用。Paxlovid用於12歲及以上，體重超過88磅的患者，而Molnupiravir用於18歲及以上患者。第三種藥物Evulsheld需要注射使用，適用於12歲及以上未接觸新冠病毒，或者因醫療原因無法接種疫苗者。