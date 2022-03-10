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舊金山華生訪爾灣 陳屍Tesla租車內

編譯組／綜合報導
失聯的華裔梁姓學生（左）屍體在墜毀的Tesla中被發現。（取自臉書）
失聯的華裔梁姓學生（左）屍體在墜毀的Tesla中被發現。（取自臉書）

佛萊斯諾縣警長6日下午說，一名失蹤的舊金山大學（USF）學生被發現死在他為旅行所租的Tesla汽車內。21歲的克里斯•梁（Chris Liang，音譯）從2月28日開始失蹤。

加州公路巡警5日接到報告，稱洛斯巴諾（Los Banos）以西的Panoche Road發生車禍，他們在那裡發現一輛Tesla翻倒在溝裡，車內的男子後來被確認為克里斯。目前還不清楚車禍是何時發生、具體是怎麼發生的。

克里斯•梁告訴他的家人，他在2月28日周一突然要從舊金山到南加州旅行；此後就一直沒有消息。梁的哥哥傑瑞（Jerry Liang）說他感到麻木和震驚，他說克里斯在告訴家人他要去爾灣之前，分享了一張自己在新租的Tesla車內的照片。傑㙐說周一是最後一天克里斯與人有聯繫。

傑瑞說，他的弟弟在周一凌晨1時40分給他發短信，描述了他的計畫，傑瑞說他變得更加擔心，因為克里斯一直為精神健康問題所困擾。他說，Tesla應用程序顯示他的最後一個位置是在加州中部小鎮Firebaugh，那裡有一個超級充電站。

「這次旅行的整個前提是相當瘋狂的，」傑瑞說。「他去年3月拿到了駕照，從那時起就沒有開過車；他從來沒有從北加州一路開到南加州，從來沒有自己訂過酒店，而且是在上學期間租了這輛Tesla，他還在上課，卻做了他告訴我們的所有這些瘋狂事情，這非常令人擔憂。」

當克里斯的朋友說他從未到達爾灣市時，傑瑞更加擔心了。他的電話無法接通。他在周三沒有歸還租來的汽車，錯過了要上的課程。他是舊金山大學的一名大四學生，學習商業。

加州 Tesla 舊金山

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