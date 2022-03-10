橙縣超市竊嫌搏鬥掏槍 遭警槍擊爆頭 奇蹟生還

嫌犯掙扎反抗，並把手放在了槍上。手槍在紅圈處。（警方視頻截圖）

橙縣 警局(OCSD)日前公佈一段震驚悚視頻，顯示今年1月19日晚上，警察 在一家沃爾瑪 (Walmart)超市現場抓捕了一名涉嫌入店行竊的的男子，嫌疑人在掙扎中試圖掏出掛在腰間手槍反抗，警方迅速拔槍擊中對方頭部，嫌犯奇 蹟式生還，目前在押。

案件發生在1月19日晚上9時40分左右，案發地點位於橙縣Foothill Ranchd社區Towne Centre Drive 26502號的沃爾瑪超市。店員報警稱，有人正嘗試用一張假收據，企圖將店內盜竊的手機，以退貨方式直接換取現金，同時還盜竊了店內其他一些高價商品。

警察趕到現場後，在超市工作人員的指引下，找到30歲的嫌疑男子Ernesto Aguilar和他的同伴，從警方公佈的視頻中，可還原當時詳細經過。警員對嫌疑人說，「沃爾瑪員工認為你們在店內實施盜竊，超市不想賣商品給你們，並希望你們能馬上離開。」

嫌疑人Aguilar手裡拿著現金回答道，「我們是打算買東西。」警員表示，「我們可以相信你，但超市現在拒絕賣商品給你們，他們有這個權利。」

就在警方準備帶嫌疑人離開時，沃爾瑪員工提出，希望警察能開具一張擅闖禁製令，禁止Aguilar等人下次再進入店內。警員對Aguilar解釋，這只是民事禁制令，沒有人會因此進監獄。就在這時警員和嫌犯走出商場時，Aguilar突然將手伸向腰間，警員發現他有刀在身，立即質問，並讓他不要把手放在那裡。

因為擔心嫌疑人身上有其他致命性武器，警方準備給Aguilar戴上手銬，就在嫌犯被壓倒在地時，警員發現他腰間還有一把槍。視頻清楚地顯示，Aguilar當時掙扎反抗，並把手放在槍上，就是因為注意到這個細節動作，其中一名警員大聲叫喊，「他有槍，快朝他射擊」，另一名警員隨即對著嫌犯的頭部開了一槍。

中槍後的Aguilar很快被送往醫院搶救，之後倖免於難，如今正在監獄中康復。據相關記錄，他被橙縣拘留，面臨擊警等多項重罪指控，保釋金近230萬元。對於警方的開槍行為，橙縣地方檢察長正在全面調查，以確定此次開槍是否在允許範圍內。

警方執法過程中開槍擊中嫌犯的案件時有發生，去年5月17日，蒙特利公園市一名亞裔男子在持刀襲擊警方時被擊斃；2020年12月30日，賓州19歲華裔青年陳智博(Christian Hall)因精神失控，舉起雙手，其中一手拿著槍，後遭到警察槍殺。

美國法律規定，當警察或他人正在面臨可能危及生命，或嚴重傷害的不法攻擊行為時，警察就可以開槍。其中著重強調正在面臨的生命威脅，但很多時候警方可能無法在一瞬間準確判斷，他們會根據對方的一些細微動作作出開槍決定。因此面對警察時，最好的方式就是不要有任何動作，一切聽從警方指令，避免悲劇發生。