我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

橙縣超市竊嫌搏鬥掏槍 遭警槍擊爆頭 奇蹟生還

記者邵敏／橙縣報導
嫌犯掙扎反抗，並把手放在了槍上。手槍在紅圈處。（警方視頻截圖）
嫌犯掙扎反抗，並把手放在了槍上。手槍在紅圈處。（警方視頻截圖）

橙縣警局(OCSD)日前公佈一段震驚悚視頻，顯示今年1月19日晚上，警察在一家沃爾瑪(Walmart)超市現場抓捕了一名涉嫌入店行竊的的男子，嫌疑人在掙扎中試圖掏出掛在腰間手槍反抗，警方迅速拔槍擊中對方頭部，嫌犯奇 蹟式生還，目前在押。

案件發生在1月19日晚上9時40分左右，案發地點位於橙縣Foothill Ranchd社區Towne Centre Drive 26502號的沃爾瑪超市。店員報警稱，有人正嘗試用一張假收據，企圖將店內盜竊的手機，以退貨方式直接換取現金，同時還盜竊了店內其他一些高價商品。

警察趕到現場後，在超市工作人員的指引下，找到30歲的嫌疑男子Ernesto Aguilar和他的同伴，從警方公佈的視頻中，可還原當時詳細經過。警員對嫌疑人說，「沃爾瑪員工認為你們在店內實施盜竊，超市不想賣商品給你們，並希望你們能馬上離開。」

嫌疑人Aguilar手裡拿著現金回答道，「我們是打算買東西。」警員表示，「我們可以相信你，但超市現在拒絕賣商品給你們，他們有這個權利。」

就在警方準備帶嫌疑人離開時，沃爾瑪員工提出，希望警察能開具一張擅闖禁製令，禁止Aguilar等人下次再進入店內。警員對Aguilar解釋，這只是民事禁制令，沒有人會因此進監獄。就在這時警員和嫌犯走出商場時，Aguilar突然將手伸向腰間，警員發現他有刀在身，立即質問，並讓他不要把手放在那裡。

因為擔心嫌疑人身上有其他致命性武器，警方準備給Aguilar戴上手銬，就在嫌犯被壓倒在地時，警員發現他腰間還有一把槍。視頻清楚地顯示，Aguilar當時掙扎反抗，並把手放在槍上，就是因為注意到這個細節動作，其中一名警員大聲叫喊，「他有槍，快朝他射擊」，另一名警員隨即對著嫌犯的頭部開了一槍。

中槍後的Aguilar很快被送往醫院搶救，之後倖免於難，如今正在監獄中康復。據相關記錄，他被橙縣拘留，面臨擊警等多項重罪指控，保釋金近230萬元。對於警方的開槍行為，橙縣地方檢察長正在全面調查，以確定此次開槍是否在允許範圍內。

警方執法過程中開槍擊中嫌犯的案件時有發生，去年5月17日，蒙特利公園市一名亞裔男子在持刀襲擊警方時被擊斃；2020年12月30日，賓州19歲華裔青年陳智博(Christian Hall)因精神失控，舉起雙手，其中一手拿著槍，後遭到警察槍殺。

美國法律規定，當警察或他人正在面臨可能危及生命，或嚴重傷害的不法攻擊行為時，警察就可以開槍。其中著重強調正在面臨的生命威脅，但很多時候警方可能無法在一瞬間準確判斷，他們會根據對方的一些細微動作作出開槍決定。因此面對警察時，最好的方式就是不要有任何動作，一切聽從警方指令，避免悲劇發生。

因為擔心嫌疑人身上有其他致命武器，警方將他壓倒在地。（警方視頻截圖）
因為擔心嫌疑人身上有其他致命武器，警方將他壓倒在地。（警方視頻截圖）
橙縣警方1月19日晚，在一家沃爾瑪超市現場抓捕入店行竊的的男子。（警方視頻截圖）
橙縣警方1月19日晚，在一家沃爾瑪超市現場抓捕入店行竊的的男子。（警方視頻截圖）
警員發現嫌犯有刀在身(紅圈處)，立即質問，並讓他不要把手放在腰間。（警方視頻截圖...
警員發現嫌犯有刀在身(紅圈處)，立即質問，並讓他不要把手放在腰間。（警方視頻截圖）

警察 沃爾瑪 橙縣

上一則

西柯汶那首次辦春季園遊會 準備150美食、商品攤位

下一則

勝利谷一輛廢棄汽車 發現14歲失蹤少女陳屍

延伸閱讀

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

FBI搜捕橙縣「黑白運動鞋」強盜 涉搶劫八家銀行

FBI搜捕橙縣「黑白運動鞋」強盜 涉搶劫八家銀行
洛縣華人城市傳出屋主槍擊入室盜竊犯 屋主疑是華裔

洛縣華人城市傳出屋主槍擊入室盜竊犯 屋主疑是華裔
橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵

橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵
橙縣85歲失智老婦療養院內遭性侵

橙縣85歲失智老婦療養院內遭性侵

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴