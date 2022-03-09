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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

金馬影后歸亞蕾擔綱「大青樹下」 楊藜夢想成真

記者謝雨珊／洛杉磯報導
楊藜說，歸亞蕾（右）在片場經常照顧年輕演員，是個很願意提攜後輩、栽培優質演員的一名大家長。（楊藜提供）
楊藜說，歸亞蕾（右）在片場經常照顧年輕演員，是個很願意提攜後輩、栽培優質演員的一名大家長。（楊藜提供）

找到能說中英文的華裔演員，並首次與歸亞蕾合作，是楊藜最感到開心的事。

電影「大青樹下」劇本在2018年之前完成，拍片到製片過程共花了兩年多，是楊藜編劇執導，嘔心瀝血的首部長片電影。楊藜分享拍片過程中遇到的難題，坦言「要找到會講中英文的華裔演員」最困難。當時花了數個月到各大平台找演員，但怎麼找都找不到，一度令人絕望，後來是靠微信平台在華人圈找，才陸續找到各種演員人才。首部長片就能與金馬影后歸亞蕾合作，楊藜直呼「簡直是夢想成真」。

她直言當時在寫劇本時，心裡正是以「歸亞蕾」雛形來打造主演，尤其歸亞蕾是她十分喜歡的演員。

楊藜說，「大青樹下」這部片是她的首部作品，加上團隊多是剛出社會的人士或學生，沒什麼拍長片的經驗，也因如此，她原本不敢也沒自信能找歸亞蕾出演，後來在友人支持與鼓勵下，才鼓起勇氣聯繫歸亞蕾的經紀人。萬萬沒想到，歸亞蕾十分喜歡這部片的劇本，沒考慮多久就答應演出。

楊藜首部長片「大青樹下」找來金馬影后歸亞蕾擔綱主演。（楊藜提供）
楊藜首部長片「大青樹下」找來金馬影后歸亞蕾擔綱主演。（楊藜提供）

「我很感謝亞蕾老師」，楊藜指出，歸亞蕾爽快的一口答應，令起初反對楊藜追夢的家人，更確信她在影視界有能力闖出一片天，態度上也有很大的轉變。

說到歸亞蕾，楊藜滿是崇拜。她形容歸亞蕾在片場不但沒有擺出前輩藝人姿態，反而經常照顧許多年輕演員的想法，並協助演員找到角色定位，是個很願意提攜後輩、栽培優質演員的大家長。許多演員在與歸亞蕾合作之後，均坦言受益良多，包括她自己。

楊藜說，電影這行不好走，也曾數度找不到出路想放棄，但憑藉著對電影的熱忱，未來將謹遵許多前輩及歸亞蕾的教誨，抱持「願意吃苦」、「多讀書」、「不停學習」的態度，希望繼續在影視界發光發熱。

楊藜以「大青樹下」成功在La Femme國際電影節、巴黎國際電影節獲得最佳編劇獎。奪下諸多獎項後，她受邀成為美國Film Fatales會員，並加入Dances With Films電影節2022年選片團隊。

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