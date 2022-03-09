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洛縣染疫入院數降至706例 12月中以來首次

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導

南加洛杉磯縣新冠（COVID-19）感染入院患者8日持續下降，已經接近700例大關，這是自上一年12月中以來的首次。

據州府統計，目前洛縣醫院新冠肺炎感染患者是706例，而前一天是731例。其中有133例在重症加護病房，較比前一天的130例僅增加三例。

洛縣自2022年1月下旬以來，入院感染患者數持續穩定下降，1月間因新冠變種病毒Omicron肆虐，導致入院患者至最高4800例。由於疫情主要數據下降，各項限制規定放寬，最突出的就是上周取消室內口罩令。不過，為了謹慎起見，洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）持續督促民眾在一些場合要佩戴口罩，並於7日聲明，佩戴口罩仍然可以對病毒傳播起到強有力防護作用。

她表示，雖然現在口罩似乎不是很需要了，但州、縣公共衛生機構仍強烈建議在公共場合室內環境要佩戴口罩，無論是否接種新冠肺炎疫苗。她強調，存在感染風險人群，或與這些人群一起生活的人都有面臨感染風險，需要佩戴合適的口罩，為避免感染提供保障。洛縣繼州府後，於上周五在多數場合解除室內口罩禁令，但州府、縣府仍強烈建議佩戴口罩。

洛縣於8日報告新增新冠感染死亡39例，自疫情開始以來累計感染死亡逾三萬例，新增感染852例，全縣累計感染280萬5949例。8日，檢測陽性率是0.7%。

口罩 洛縣 疫情

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