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5狀況下 12歲以下最好室內仍戴口罩

 編譯組／綜合報導
加州各級學校和托兒所自3月12日凌晨起，室內空間所有人都不再強制佩戴口罩，但許多家長還是關切，孩子不載口罩去上學，倒底安不安全？(洛杉磯聯合學區網頁)
加州各級學校和托兒所自3月12日凌晨起，室內空間所有人都不再強制佩戴口罩，但許多家長還是關切，孩子不載口罩去上學，倒底安不安全？(洛杉磯聯合學區網頁)

加州政府下令，3月12日凌晨起，加州K-12年級學校與托兒中心的室內空間，所有人都不再強制佩戴口罩，不過個別機構仍可視情況決定口罩規定。但是孩子如果不載口罩去上學，倒底安不安全，是許多家長焦急關切的事。 

洛杉磯時報整理各方公衛專家看法指出，如果處於高風險社區或是通風不佳的設施內，除了兩歲以下的幼兒不能戴之外，其他幼童最好還是戴著以免增加感染風險。是否讓12歲以下的幼童繼續在室內場合配戴口罩，家長可以參考以下建議做判斷： 

1・孩子是否已經完全接種？如果是五歲以下不能接種的兒童，或先天就體弱的小孩，最好還是戴上口罩，並與其他人保持距離。但一些專家認為，如果學校機構已保證衛生條件，感染風險確實極低，家長們可以自己權衡得失，也許可以讓小孩不戴口罩上課。 

2・感染高風險社區，與通風不良的教室，幼童最好還是戴口罩。加州目前的新冠疫苗接種率，五至11歲只有31%，12歲以上65%已完全接種；整體確診率也由今年1月的14%降到0.44%。不過某些感染風險特別高的社區，家長還是得特別留心，如果已完全接種的小孩，比較可以不必擔心口罩問題。 

3・托育中心的環境條件。兩歲以下的幼兒本來就不該戴口罩，因為有窒息的風險，因此要保護他們，最好還是確定托育中心的通風條件，以及照護人員是否都已完全接種，甚至打了加強針。當然，其他員工或較大的小孩都願意戴口罩，對兩歲以下的幼兒是最安全。 

4・就算是幼兒，KF94口罩也可以戴。洛杉磯公衛局長費若（Barbara Ferrer）就說，她的孫子女都會戴上KF94口罩，就算周圍的人都不戴口罩，他們自己戴了還是能降低感染風險。聯邦疾管中心（CDC）最新調查也顯示，實施全面口罩令的學區，染病風險隔周就降了23%。 

5・上學真的不戴口罩的話，家長也要提醒小孩多洗手、保持距離。公衛局長費若說，學校與機構能將人多的活動盡量安排在室外，是再好不過了。

口罩 加州 洛杉磯

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