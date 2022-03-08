南加華人參政40年 「選民冷感」成挑戰

南加州華人 參政將近40年，老驥伏櫪，新人輩出。但華人選民整體的參政熱情，卻似乎未同步成長，面對其他族裔風起雲湧的投票 熱情，華人參政面臨新一輪挑戰。

南加華人參政，從1980年代中期的蒙特利公園市、洛杉磯和南巴沙迪那、喜瑞都起步，陳李琬若、姜國良、胡紹基、吳黎耀華、張曼君、梁建文、黃錦波、胡張燕燕、徐惠誠等成爲南加華人參政先鋒。短短數年，聖蓋博谷華人參政熱情，迅速擴展到阿罕布拉、聖蓋博、亞凱迪亞、聖瑪利諾、羅斯密、哈仙達岡、羅蘭岡、核桃和鑽石吧等華人聚居地區，華人參政的種子遍播各個地方層面，市議員、學區委員、社區學院委員、水區委員全面開花。

蒙特利公園市、亞凱迪亞、聖瑪利諾、聖蓋博、核桃和鑽石等城市，甚至出現多名華裔 民選官員同台服務大眾，約巴林達、拉米拉達等一些非華裔城市也誕生了華裔市議員。90年代中期成立的華裔民選官員組織（CEO），從最初的十多人發展到目前近百人，華人民選官員30多年來增加近十倍。

僅2022年，南加州目前就有核桃市長秦振國競選38區國會眾議員，聖安東尼山社區學院理事陳介飛競選45區聯邦眾議員、聖地牙哥州大周麗君（Lily Zhou）參選加州參議員；亞凱迪亞和喜瑞都，都有華人加入市議員或學區委員選戰。到3月11日報名截期之前，華人參選的名單還可能繼續增加。

在參選人數增加的同時，華人參政在過去30多年也登上更高台階，趙美心、張玲齡、周本立、伍國慶、陳立德等等，不僅顯示華人參政的熱情與堅持，也顯示華人在民選公職領域的能力和潛力。

但華人整體投票熱情，過去30年似未與競選人的參政熱情同步。不止一位華裔民選官員表示，之所以沒有繼續尋求政壇上的發展，原因之一就是對華人政治冷感的失望，尤其面對其他族裔、尤其是西裔來勢洶洶的選民成長和群體投票熱情，相當無力。

一位擔任多年地方市議員和市長的前民選官員表示，每一位競選人都想打贏選戰，華人本來就是少數，投票熱情不高，華人競選人就更勢單力薄。

部分選民表示，他們對支持華人參政失去興趣，是因爲華人參政人數飛躍，但華人的權益並沒有成正比飛躍，華人從政的收益者本應是華人整體，但現實卻沒有。

更多的華人選民開始反思，在提高參選熱情、踴躍投票的同時，選擇什麽樣的候選人、將票投給誰，才是華人真正發揮選票作用、用選票為自己爭取權益的真諦。