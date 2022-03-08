洛城新語／澤倫斯基從網紅英雄到真英雄
澤倫斯基在一個月前可能並不算一個合格的政治家，頂多是一個政治新手。但他在短短的一個月內，成了全世界許多民眾心目中的英雄。
烏克蘭的歷史上不太有英雄出現。烏國政界的腐敗根深柢固，不僅有歐洲和俄羅斯的撕扯，還有國內寡頭勢力操控。想要選出一個能代表人民的總統，難上加難。烏克蘭人民多少次被其領袖「拋棄」過。而澤倫斯基在戰爭打響後，沒有逃離基輔而是繼續堅守在首都，尤其如此一場力量懸殊的戰爭，已足以讓烏克蘭人感動。更何況他還一直在採取各種行動，鼓舞和團結人民的士氣。即使在戰前長期批評澤倫斯基的烏克蘭一家媒體總編輯，也公開表示即使澤倫斯基有眾多的問題，但在此時，他的確是個稱職的領袖。
俄羅斯的網絡信息宣傳戰一向強勢，尤其對普亭的領袖形象設計，這次烏克蘭也不甘示弱。在西方國家的社交媒體上，被廣泛傳播的澤倫斯基穿著軍服的照片，為其網羅了無數西方網民的心。而相比普亭與自己的國防部長開會時相距長桌的最兩端，或訓斥自己外長的視頻在網上流傳，強人形象反而「勸退」西方網民。
倒是澤倫斯基與自己國防部長開會時，倆人搭肩自拍，或不時上傳手機自拍視頻等，其親切形象更能籠絡西方民眾的好感。就連他以往當喜劇演員時，裸露出鏡的搞笑視頻，都讓他的形象更加真實。
不過，澤倫斯基穿著軍裝的系列照片是2021年巡視軍隊時的舊照；在推特上瘋傳，甚至被烏克蘭國防部官號轉發的，所謂烏克蘭空軍與俄軍纏鬥的視頻，也實際是早先演習時的舊視頻。
誠然，澤倫斯基是一名專業演員，但其實各國的政客誰又不是呢？不管是公關作秀還是宣傳戰，澤倫斯基的「英雄」形象已經立起來了，西方國家的民眾已經一邊倒地同情烏克蘭。
這可以為烏克蘭帶來現實的好處。歐洲從一開始偏向綏靖的態度，越來越多力量支持烏克蘭。短短一個月後，歐洲議會現今已一面倒呼籲歐盟機構盡力授予烏克蘭歐盟候選國地位，歐盟委員會主席明確支持烏克蘭加入歐盟，法德波三國發表聲明支持北約與其國防合作。歐洲國家態度變化如此迅速，和其國內選民的施壓是密不可分的，而這些積極支持烏克蘭的民意，大都是澤倫斯基透過網絡而「籠絡」的人心。
烏克蘭的地緣環境，注定它必將成為被兩股勢力拉鋸的中心。想要從中兩面討好，它又不夠小；想要獨立自主對抗，它又不夠大。而澤倫斯基的網絡公關不只是讓他成為「網紅英雄」，說不定還為烏克蘭尋找到了一條特別的生路。從這個角度而言，他或許真的可以成為拯救烏克蘭人民的英雄。
上一則
全美最貴豪宅 富豪薩吉安買的 認為是千載難逢的財產
下一則
FB留言