低收入家庭兒童撫養費 加州擬全額補助

加州政府計畫取消從低收入家庭的兒童撫養費中，抽走資金的過去作法。(洛杉磯縣社會服務局)

即使在加州 預算有鉅額盈餘時期，加州仍會從低收入 家庭的兒童撫養費中手攔截資金，將其放入州庫。但加州州長紐森 計畫改變這項政策。

洛杉磯時報報導，加州通常要求參加「加州工作機會和對兒童的責任」（CalWORKs）現金補助計畫的家庭，開闢兒童撫養檔案（Child support case），以便政府之後可從非監護父母（通常是父親）那裏「收回」費用，作為對過該計畫援助或補償。「這個服務邏輯是，我會幫助你，但必須有人回報我們。」

紐森計畫削弱這項作法。該政策來自1975年一項聯邦法律，該法律創制定一項以「福利成本回收」（welfare cost recovery）為重點的兒童撫養強制執行計畫。紐森計畫讓從未接受過CalWORKs援助的監護父母，獲得全額子女扶養費。

公共援助和兒童撫養幾乎密不可分。以至於當孩子的主要監護人（通常是母親）尋求加入CalWORKs時，經常被迫開啟兒童撫養檔案，以確保政府得到報銷，即使他們不想這麼作。

紐森將重點放在以前需要援助的家庭上，而非現在需要援助的家庭，這使加州能避免每年向聯邦政府支付數百萬元帳單。

然而，根據無黨派的州議會立法分析辦公室的報告稱，從紐森提議中受益的前CalWORKs受惠者，約75%不再有兒童撫養令，因為孩子可能都已成年。報告稱，將更多資金用於目前正接受CalWORKs援助計畫上的人，更有意義。

聖地牙哥縣一位母親拒絕替四歲孩子申請子女撫養費，因為她對孩子的父親提出禁制令，但這是唯一能獲得CalWORKs現金援助和服務的管道。孩子的父親根據其收入，每月支付約350元子女撫養費，但該母親最多只能獲得100元。

根據加州兒童撫養服務單位數據，為給這些家庭全額支付兒童撫養費，加州需要找到辦法彌補兒童撫養費支付出的費用，向聯邦政府送出一張至少1億5000萬元支票。2020年，紐森將參加CalWORKs的家庭子女撫養費，從一名孩子50元增加至100元，兩個或更多孩子200元，這是聯邦政府在不要求州政府彌補經濟損失的情況下，願意支付的最高金額。

目前加州至少有17萬5000個低收入家庭，有資格獲得部分子女撫養費。根據紐森上個月公布的預算提案，多達62萬個額外家庭，可獲得全額兒童撫養費。他並提議加州兒童支持服務單位，放棄對以前接受CalWORKs援助家庭收取補償費用，這將導致加州在下財年收入損失5230萬元。然而，目前註冊CalWORKs的家庭，仍會被州府攔截一部分子女撫養費。

目前正接受CalWORKs計畫，就讀West Hills社區學院學生Dana Maciel有四名一至12歲孩子，她稱這項政策「令人情緒低落」。她說，該計畫促使父母努力擺脫公共援助，但那麼努力之後，加州仍會將他們的錢拿走。