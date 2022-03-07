我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

低收入家庭兒童撫養費 加州擬全額補助

編譯組／綜合報導
加州政府計畫取消從低收入家庭的兒童撫養費中，抽走資金的過去作法。(洛杉磯縣社會服務局)
加州政府計畫取消從低收入家庭的兒童撫養費中，抽走資金的過去作法。(洛杉磯縣社會服務局)

即使在加州預算有鉅額盈餘時期，加州仍會從低收入家庭的兒童撫養費中手攔截資金，將其放入州庫。但加州州長紐森計畫改變這項政策。

洛杉磯時報報導，加州通常要求參加「加州工作機會和對兒童的責任」（CalWORKs）現金補助計畫的家庭，開闢兒童撫養檔案（Child support case），以便政府之後可從非監護父母（通常是父親）那裏「收回」費用，作為對過該計畫援助或補償。「這個服務邏輯是，我會幫助你，但必須有人回報我們。」

紐森計畫削弱這項作法。該政策來自1975年一項聯邦法律，該法律創制定一項以「福利成本回收」（welfare cost recovery）為重點的兒童撫養強制執行計畫。紐森計畫讓從未接受過CalWORKs援助的監護父母，獲得全額子女扶養費。

公共援助和兒童撫養幾乎密不可分。以至於當孩子的主要監護人（通常是母親）尋求加入CalWORKs時，經常被迫開啟兒童撫養檔案，以確保政府得到報銷，即使他們不想這麼作。

紐森將重點放在以前需要援助的家庭上，而非現在需要援助的家庭，這使加州能避免每年向聯邦政府支付數百萬元帳單。

然而，根據無黨派的州議會立法分析辦公室的報告稱，從紐森提議中受益的前CalWORKs受惠者，約75%不再有兒童撫養令，因為孩子可能都已成年。報告稱，將更多資金用於目前正接受CalWORKs援助計畫上的人，更有意義。

聖地牙哥縣一位母親拒絕替四歲孩子申請子女撫養費，因為她對孩子的父親提出禁制令，但這是唯一能獲得CalWORKs現金援助和服務的管道。孩子的父親根據其收入，每月支付約350元子女撫養費，但該母親最多只能獲得100元。

根據加州兒童撫養服務單位數據，為給這些家庭全額支付兒童撫養費，加州需要找到辦法彌補兒童撫養費支付出的費用，向聯邦政府送出一張至少1億5000萬元支票。2020年，紐森將參加CalWORKs的家庭子女撫養費，從一名孩子50元增加至100元，兩個或更多孩子200元，這是聯邦政府在不要求州政府彌補經濟損失的情況下，願意支付的最高金額。

目前加州至少有17萬5000個低收入家庭，有資格獲得部分子女撫養費。根據紐森上個月公布的預算提案，多達62萬個額外家庭，可獲得全額兒童撫養費。他並提議加州兒童支持服務單位，放棄對以前接受CalWORKs援助家庭收取補償費用，這將導致加州在下財年收入損失5230萬元。然而，目前註冊CalWORKs的家庭，仍會被州府攔截一部分子女撫養費。

目前正接受CalWORKs計畫，就讀West Hills社區學院學生Dana Maciel有四名一至12歲孩子，她稱這項政策「令人情緒低落」。她說，該計畫促使父母努力擺脫公共援助，但那麼努力之後，加州仍會將他們的錢拿走。

加州 紐森 低收入

上一則

洛縣小偷侵民宅 疑遭華裔屋主槍傷送醫

下一則

華裔謝泰勒 獲加州教師人權獎

延伸閱讀

紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保

紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保
47號提案對錯 加州今年選戰焦點

47號提案對錯 加州今年選戰焦點
紐森遊民新計畫 有何新意

紐森遊民新計畫 有何新意
解決遊民及吸毒問題 紐森計畫設立精神健康法庭

解決遊民及吸毒問題 紐森計畫設立精神健康法庭
加州制裁俄國 紐森促三大退休基金撤資

加州制裁俄國 紐森促三大退休基金撤資
加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑