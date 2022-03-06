華美博物館慶元宵 祝福虎年行好運

華美博物館第21屆元宵節活動。（記者張宏／攝影）

華美博物館 於3月5日下午 在洛杉磯 市歷史中心紀念園區舉辦第21屆元宵節 慶祝活動，民眾透過現場直播體驗元宵節的傳統與歡樂。

（影音來源：記者張宏）

華美博物館門前張燈結綵，慶祝元宵節為虎年帶來好運與祝福。北少林功夫協會以充滿活力的「祥獅獻瑞」為慶祝活動揭開帷幕。洛杉磯民俗芭蕾舞團、亞裔才藝基金會、祖先視覺運動菲律賓當代舞蹈、喜洋洋舞蹈團、古箏音樂家Christina Chu、說唱歌手兼表演藝術家 Jason Chu、三屆格萊美獎得主 Jimmy Cuellar 領導的Mariachi Garibaldi - Juvenil樂隊等，都帶來了精彩表演。

未料活動進行中，天公不作美突然下雨，但是民眾熱情很高。來自鑽石吧的華人Anna表示，聽聞這個活動特別和朋友驅車半個多小時趕來。現場充滿節日氛圍，不僅有華人傳統節目，還有西裔的舞蹈表演，看的人興高采烈。要不是突然下雨，會一直待到活動結束。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 、新任加州眾議員方樹強等人出席，2022 年洛杉磯華埠皇后暨公主團隊也首次公開亮相。