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洛縣男子用花園爪傷人拒捕 遭警槍殺

本報記者╱洛杉磯報導
疑用花園爪刺傷受害者的洛縣男子 拒捕時被洛縣警察開槍打死。圖為男子被擊中的現場，可看到嫌犯使用的凶器花園爪，還留在地上。（KTLA）
疑用花園爪刺傷受害者的洛縣男子 拒捕時被洛縣警察開槍打死。圖為男子被擊中的現場，可看到嫌犯使用的凶器花園爪，還留在地上。（KTLA）

洛杉磯縣一名用園藝工具刺傷受害者的男子，3日在貝爾弗勞華（Bellflower）市被警員開槍射中，傷重不治身亡。

3日凌晨，警方在貝爾弗勞華市處理一起街頭賽車事件時，被附近一起不相關的刺傷事件相關人士攔住後，發生致命槍擊事件。洛縣警局說，警員在午夜剛過時接到報案，前往唐尼路（Downey Avenue）和阿提夏路（Artesia Boulevard）交叉口，處理街頭賽車事件，然而當他們趕到時，有人走近他們說，被一個人用園藝工具花園爪子(garden claw)刺傷。

受害人隨後指著一名30多歲的西裔男子，確認他是嫌犯。當警察試圖拘留嫌犯時，身分不明的嫌犯逃往南向唐尼街，追捕的警察最終在唐尼街17400號街區追上該男子。

警方聲明指出，嫌犯隨後轉身，揮動著末端有尖刺的花園爪向警員前進，據稱花園爪長約三呎，就在那時發生了警察槍擊事件。這名身分不明的嫌犯上半身被多次擊中，並被送往當地醫院，在那裡被宣布死亡。被刺傷的受害者則在現場接受了醫護人員的治療，調查人員已確定街頭賽車事件與刺傷無關，也沒有警察在事件中受傷。

警察 賽車 槍擊

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