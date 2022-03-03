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紀念二二八 洛僑界多元活動

謝雨珊
大洛杉磯台灣會館等十多個僑團2月27日舉辦轉型正義研討會。（洛僑中心提供）
大洛杉磯台灣會館等十多個僑團2月27日舉辦轉型正義研討會。（洛僑中心提供）

洛杉磯訊】大洛杉磯僑界2月26日、27日以多元形式，舉辦二二八紀念活動，包括音樂會、演講、跨族裔防止政府暴行研討會等，緬懷追思，並關心認識香港、維吾爾、泰國、古巴、波多黎各及多明尼加等各族裔面對的挑戰。

僑委會童振源委員長線上給予祝福表示，僑委會為表達對二二八事件追思及撫慰受難者家屬，特訂定「海外僑界舉辦二二八紀念活動實施計畫」，透過制度化方式，鼓勵僑界辦理紀念活動，促進海外僑胞瞭解二二八事件歷史意義及真相。

大洛杉磯台灣會館等十多個僑團27日舉辦轉型正義研討會，邀請立法委員林靜儀、東吳大學教授胡博硯、不當黨產委員會前專任委員羅承宗律師、二二八受難者王育霖檢察官之子王克雄，進行專題討論會。有不少人線上參與。

台灣人公共事務會洛杉磯分會(FAPA-LA)、全美台灣人權協會及大洛杉磯台灣會館27日也共同主辦「跨族裔防止政府暴行線上研討會」，當天全程以英語進行，邀請香港、維吾爾、泰國、羅興亞，西班牙裔及台美人等各族裔人士，講述各地區政治與社會現況，呼籲國際社會正視不公義的行為，避免悲劇一再發生。

福爾摩沙藝術科技博物館26日晚間在南灣AscensionLutheran 教堂，舉辦二二八國殤紀念日音樂會及藝術展覽，節目包括鋼琴獨奏、女高音獨唱、合唱團表演及美國樂團表演，與主流社區擴大互動，以音樂撫慰人心，表達追思紀念。

台灣人公共事務會洛杉磯分會(FAPA-LA)、全美台灣人權協會及大洛杉磯台灣會館...
台灣人公共事務會洛杉磯分會(FAPA-LA)、全美台灣人權協會及大洛杉磯台灣會館27日共同主辦「跨族裔防止政府暴行線上研討會」。（洛僑中心）
福爾摩沙藝術科技博物館26日晚間在南灣AscensionLutheran教堂，舉...
福爾摩沙藝術科技博物館26日晚間在南灣AscensionLutheran教堂，舉辦二二八國殤紀念日音樂會及藝術展覽。（洛僑中心）

二二八事件 洛杉磯 香港

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