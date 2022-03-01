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罷免洛縣檢察長 洛市長候選人卡魯索加入

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯市市長候選人和房地產開發商卡魯索（ Rick Caruso）。（https://carusocan.com/下載）
洛杉磯市市長候選人和房地產開發商卡魯索（ Rick Caruso）。（https://carusocan.com/下載）

洛杉磯市市長候選人和房地產開發富商卡魯索（Rick Caruso），2月28日加入洛杉磯縣基層檢察官和執法部門官員的陣營，宣布支持罷免洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（George Gascón ）。

洛杉磯時報報導，卡魯索在賈斯康2020年競選洛縣檢察長時，曾在賈斯康的一項籌款活動上擔任共同主席。但卡魯索後來轉而捐款4萬5000元給賈斯康當時的對手、擔任洛縣兩屆檢察長的雷西（Jackie Lacey）。但雷西最後落選。

洛縣目前有不少檢察官、執法人員和受害者權益倡導者，對賈斯康對犯罪的軟弱政策感到擔憂。卡魯索在周一發布的視頻中說，他在經過深思熟慮，決定支持罷免賈斯康的行動。他說，正如他多次說過的，他堅信賈斯康需要「站起來」，承認自己的許多政策使洛杉磯處於危險中，比如犯罪率上升等。除非賈斯康改變那些政策，或者下台。如果他不下台，他應該被罷免。

億萬富翁卡魯索並表示，他將在財務上支持罷免行動，並將罷免案放在選票上，以及幫助該案獲得支持選票。

罷免案必須從洛杉磯縣登記選民中，收集至少56萬6857個簽名，這是登記選民總數的10%。7月6 日是提交簽名給縣選務局的截止日期。如果擁有足夠合法簽名，罷免案可能會出現在11月的選票上。

2021年賈斯康也曾面臨被罷免案，但發起罷免的陣營未能收集到足夠簽名。過去一年洛杉磯地區的犯罪率持續上升，包括發生的一系列打砸搶搶劫案，加劇了對賈斯康可能會鼓勵犯罪行為的擔憂。

目前支持罷免賈斯康的現任或前任公職人員，包括洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），前洛縣檢察長庫利（Steve Cooley），前洛縣縣政委安東諾維奇（Mike Antonovich）和前洛杉磯市議員齊恩（Dennis Zine）。代表 8000位洛縣員警的工會也支持罷免。另外，代表800多名洛縣檢察官的工會，日前以壓倒性票數支持罷免賈斯康；約83.3%成員投票，97.9%支持罷免賈斯康。

罷免 洛縣 洛杉磯

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