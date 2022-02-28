洛城新語／加州超徵鉅額稅收 勿當散財童子

加州 州府立法分析師辦公室最近預估，加州各項稅收大幅超徵，在2022年6月底結束的會計年度，至少會有高達457億元的預算 盈餘。加州民主、共和兩黨議員已陸續提出獅子大開口的「灑錢」方案，每位納稅的州民可獲得600至1100元不等的退稅，或特定群體可獲得鉅款補助等。但這不是明智的作法。

這筆加州歷來最大的超徵稅收，出現在新冠疫情 肆虐兩年多後，而且是在極端矛盾的社會與經濟環境下。看似大好的消息，也夾雜了忐忑不安的隱憂。

加州的457億元預算盈餘，是全美各州之冠。但加州的失業率從2021年中的7.3%，上升到今年初的7.5%，也是全美之冠，再加上全美人數最多的無家可歸遊民，也愈來愈高。明明這麼多加州人沒有工作、在街上流浪，但包括個人所得稅、銷售稅、公司稅等總體稅金卻也愈來愈多，原因何在？

一，2021年是股市狂飆期，尤其科技股一飛沖天，許多加州投資人賺到翻過去，繳納的資本利所得稅也高得嚇人，這可能是加州預算盈餘大增的主因。

二，2021年也是加州房地產狂熱的時期，在超低利率推波助瀾下，很多在股市賺到錢的人轉投資各種地產，一些遠距上班的中產階級，想要更寬敝的空間也砸錢換房，很多住宅一上市就被現金加價搶走，房價居高不下，房市庫存一直處在低位。

三，由股市和房市帶動各行業商品買氣，使傳統零售店和電商銷售額都大躍進，甚至比疫情前還要高，再加上後疫情時代的報復性消費心理，大家手上都有不少閒錢，而且敢於消費。

四，從2020到2021年的疫情期間，聯邦和加州政府善門大開，寬鬆發放失業救濟金，僅加州被詐騙的失業救濟金就高達200億元，同時簽發好幾輪紓困支票，這使得一部分失業人士每月的收入，反而比疫情前上班時還要多，等到疫情緩解，他們仍然不願回去工作，因為躺平在家比上班領的錢還要多，又何必冒著染疫風險出去工作。這就是加州高失業率產生的畸型社會經濟生態。

五，由於新冠疫情造成的全球陸海空運輸鏈供需失調，再加上各行業大批缺工，帶動物價上漲、利率走高、通貨膨脹指數達到驚人高點。節節高升的消費者物價，代表隨之繳納的稅金也增加，也是加州預算盈餘的主因。

然而展望2022年，過去因疫情產生的不正常經濟現象已出現很大轉變，加州是否還會出現鉅額預算盈餘是個大問號。

因為，隨著聯準會不斷調升利率，股市自今年初起急轉直下，房市受到股市與利率雙重影響，市場交易量明顯下降。而政府失業救濟金和紓困金已經停止發放，沒有工作的人們手上閒錢已經不多。再加上物價高漲，消費者花錢必須精打細算，一旦消費減少，市場景氣與稅收都會受到影響。

簡言之，加州目前457億的盈餘必須僅慎規劃使用，州府絕不能當散財童子把錢灑出去。退萬步而言，如果又有新一波更兇猛的疫情來襲，加州屆時手上還有救命錢可以用。