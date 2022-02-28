我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

洛城新語／加州超徵鉅額稅收 勿當散財童子

洛城新語

加州州府立法分析師辦公室最近預估，加州各項稅收大幅超徵，在2022年6月底結束的會計年度，至少會有高達457億元的預算盈餘。加州民主、共和兩黨議員已陸續提出獅子大開口的「灑錢」方案，每位納稅的州民可獲得600至1100元不等的退稅，或特定群體可獲得鉅款補助等。但這不是明智的作法。

這筆加州歷來最大的超徵稅收，出現在新冠疫情肆虐兩年多後，而且是在極端矛盾的社會與經濟環境下。看似大好的消息，也夾雜了忐忑不安的隱憂。

加州的457億元預算盈餘，是全美各州之冠。但加州的失業率從2021年中的7.3%，上升到今年初的7.5%，也是全美之冠，再加上全美人數最多的無家可歸遊民，也愈來愈高。明明這麼多加州人沒有工作、在街上流浪，但包括個人所得稅、銷售稅、公司稅等總體稅金卻也愈來愈多，原因何在？

一，2021年是股市狂飆期，尤其科技股一飛沖天，許多加州投資人賺到翻過去，繳納的資本利所得稅也高得嚇人，這可能是加州預算盈餘大增的主因。

二，2021年也是加州房地產狂熱的時期，在超低利率推波助瀾下，很多在股市賺到錢的人轉投資各種地產，一些遠距上班的中產階級，想要更寬敝的空間也砸錢換房，很多住宅一上市就被現金加價搶走，房價居高不下，房市庫存一直處在低位。

三，由股市和房市帶動各行業商品買氣，使傳統零售店和電商銷售額都大躍進，甚至比疫情前還要高，再加上後疫情時代的報復性消費心理，大家手上都有不少閒錢，而且敢於消費。

四，從2020到2021年的疫情期間，聯邦和加州政府善門大開，寬鬆發放失業救濟金，僅加州被詐騙的失業救濟金就高達200億元，同時簽發好幾輪紓困支票，這使得一部分失業人士每月的收入，反而比疫情前上班時還要多，等到疫情緩解，他們仍然不願回去工作，因為躺平在家比上班領的錢還要多，又何必冒著染疫風險出去工作。這就是加州高失業率產生的畸型社會經濟生態。

五，由於新冠疫情造成的全球陸海空運輸鏈供需失調，再加上各行業大批缺工，帶動物價上漲、利率走高、通貨膨脹指數達到驚人高點。節節高升的消費者物價，代表隨之繳納的稅金也增加，也是加州預算盈餘的主因。

然而展望2022年，過去因疫情產生的不正常經濟現象已出現很大轉變，加州是否還會出現鉅額預算盈餘是個大問號。

因為，隨著聯準會不斷調升利率，股市自今年初起急轉直下，房市受到股市與利率雙重影響，市場交易量明顯下降。而政府失業救濟金和紓困金已經停止發放，沒有工作的人們手上閒錢已經不多。再加上物價高漲，消費者花錢必須精打細算，一旦消費減少，市場景氣與稅收都會受到影響。

簡言之，加州目前457億的盈餘必須僅慎規劃使用，州府絕不能當散財童子把錢灑出去。退萬步而言，如果又有新一波更兇猛的疫情來襲，加州屆時手上還有救命錢可以用。

加州 疫情 預算

上一則

洛縣疫情續趨緩 住院數降至千人以下

下一則

南加周三起降溫逾20℉ 周末又有寒流

延伸閱讀

援助烏難民 當心欺詐性慈善募捐

援助烏難民 當心欺詐性慈善募捐
加州州長紐森撤多數防疫令 維持緊急狀態

加州州長紐森撤多數防疫令 維持緊急狀態
加州稅收超徵 或再增230億 還富於民？紐森未表態

加州稅收超徵 或再增230億 還富於民？紐森未表態
稅費超徵 州參議員瓊斯：直接退稅 每人1125元

稅費超徵 州參議員瓊斯：直接退稅 每人1125元
民調：加州人對公立學校評價 急降

民調：加州人對公立學校評價 急降
SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠

SCE將發2.05億救濟金 26萬住宅客戶受惠

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面