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疫情+燃料稅+戰爭 加州油價衝高

編譯組／綜合報導
防疫用品的原料來自石油，是油價上漲重要因素。(洛杉磯縣衛生局)
防疫用品的原料來自石油，是油價上漲重要因素。(洛杉磯縣衛生局)

加州平均油價已經來到每加侖4.75元，比全美平均高了1.20元。很多用路人都不免質疑，為何加州加油會如此之貴？洛杉磯時報分三個面向解析原因，即新冠疫情、加州特有的燃料稅與附加費，加上地緣政治導致的軍事衝突與經濟制裁。而且專家認為，就算油價最後降低，在此一轉折出現之前，油價還會續漲一段時間。

新冠疫情：很多民眾可能沒想到，為何油價高漲會跟新冠以情扯上關係？但是只要點出一個事實，大家就都瞭了：口罩、快篩組，以及分裝食物的袋子全都得靠塑膠，而塑膠的原料正是石油，因此原油很大部分拿來做PPE了，自然導致供需失衡。

另外，疫情初期的封城鎖國導致民眾出行需要大幅減少，因此產油能量大幅調降，但是當新冠退散後，生產恢復卻跟不上需求回彈的速度，因此導致求過於供，油價自然飆漲，不論原油、重油、燃料油都漲，一般駕駛人當然身受其害。更何況根據美國石油協會（API）的分析，美國目前對汽油的需求是1963年以來最高，塑膠產品的需求也是1965年以來最高，價格當然降不下來。

加州特有的燃料稅與附加費：加州除了每年固定調漲的燃料稅之外，還因為Low Carbon Fuel Standard此一特殊規定，導致夏季燃油必須加入添加劑，以降低廢氣空污，因此只有加州冬季與夏季的汽油成本是不一樣的。據西部各州石油協會（Western States Petroleum Association）統計，加州的燃料成本每加侖多了1.27元，其中包括51分的燃料稅與2.25%的銷售稅。更別提本來就有的聯邦稅，一樣都得由消費者負擔。

軍事衝突與經濟制裁：最直接的當然是俄羅斯與烏克蘭之間的軍事對立，已經讓國際油價飆高連續數周。更何況美國原本就禁止自伊朗與委內瑞拉輸入石油，俄羅斯的禁運只是雪上加霜。

加州 油價 石油

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