保護罩護樹…河濱傳奇橘樹151歲 結實累累

傳奇橘樹仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）

內陸河濱市有一棵傳奇橘樹（orange tree)，樹齡已達150多歲。普通橘樹樹齡一般在50至60年，雖然也有百餘年橘樹，但很鮮見。這株河濱市區少數百餘歲橘樹，如今被河濱加大（UCR）科學家提供妥善保護，現在仍枝繁葉茂果實不少，成為當地難得的自然景觀和地標之一。

影音來源：記者啟鉻

這棵傳奇橘樹位於河濱市中心南部，在Magnolia 街與Arlington路交匯處以東，是一個車輛繁忙的街口。傳奇橘樹被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄隔開。碩大樹冠仍鬱鬱蔥蔥，樹上果實累累。這裡已經被標記為加州 歷史地標No.20，按照樹齡計算至今已有151歲。河濱市建市於1893年，至今129年，而這棵橘樹的樹齡還高於這座城市年齡，也見證了河濱市的發展繁榮。

傳奇橘樹受到妥善保護，外面被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄隔開。（記者啟鉻／攝影）

據資料記載，這棵橘樹學名是華盛頓臍橙樹（Washington navel orange tree），無籽且甜美，是1800年代初期在巴西 一個修道院出現的變種。後來培育的一棵樹苗送到聯邦農業部。河濱市創建人之一、社區活躍人士Eliza Tibbets購得樹苗，種在河濱市區自家院落。世界上數百萬棵臍橙樹，都是河濱市這棵橘樹的「後代子孫」，也造就了河濱地區的持續柑橘產業。

掉落在地上的果實。（記者啟鉻／攝影）

目前傳奇橘樹受到河濱加大植物學家們的保護，他們使用特殊工具、殺蟲劑消滅害蟲，並對橘樹作疾病監測，使得橘樹得以很好保護並繼續繁榮。

華裔 園藝專家邱啟宜說，橘樹如果精心保護，樹齡可以成長超過百年。防止病蟲侵害很重要，比如下面土壤有白蟻、金龜蟲，就需要特別注意保護。應該說，這棵傳奇橘樹能夠順利生長，生命力頑強，也是很幸運的。

園藝講師許希聖表示，一般來說，若對橘樹作了嫁接技術處理，才能夠讓橘樹成長到如此高齡。但橘樹樹齡超過150年，實在很罕見。