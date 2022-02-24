我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

保護罩護樹…河濱傳奇橘樹151歲 結實累累

記者啟鉻／河濱市報導
傳奇橘樹仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）
傳奇橘樹仍枝繁葉茂。（記者啟鉻／攝影）

內陸河濱市有一棵傳奇橘樹（orange tree)，樹齡已達150多歲。普通橘樹樹齡一般在50至60年，雖然也有百餘年橘樹，但很鮮見。這株河濱市區少數百餘歲橘樹，如今被河濱加大（UCR）科學家提供妥善保護，現在仍枝繁葉茂果實不少，成為當地難得的自然景觀和地標之一。

影音來源：記者啟鉻

這棵傳奇橘樹位於河濱市中心南部，在Magnolia 街與Arlington路交匯處以東，是一個車輛繁忙的街口。傳奇橘樹被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄隔開。碩大樹冠仍鬱鬱蔥蔥，樹上果實累累。這裡已經被標記為加州歷史地標No.20，按照樹齡計算至今已有151歲。河濱市建市於1893年，至今129年，而這棵橘樹的樹齡還高於這座城市年齡，也見證了河濱市的發展繁榮。

傳奇橘樹受到妥善保護，外面被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄隔開。（記者啟鉻...
傳奇橘樹受到妥善保護，外面被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄隔開。（記者啟鉻／攝影）

據資料記載，這棵橘樹學名是華盛頓臍橙樹（Washington navel orange tree），無籽且甜美，是1800年代初期在巴西一個修道院出現的變種。後來培育的一棵樹苗送到聯邦農業部。河濱市創建人之一、社區活躍人士Eliza Tibbets購得樹苗，種在河濱市區自家院落。世界上數百萬棵臍橙樹，都是河濱市這棵橘樹的「後代子孫」，也造就了河濱地區的持續柑橘產業。

掉落在地上的果實。（記者啟鉻／攝影）
掉落在地上的果實。（記者啟鉻／攝影）

目前傳奇橘樹受到河濱加大植物學家們的保護，他們使用特殊工具、殺蟲劑消滅害蟲，並對橘樹作疾病監測，使得橘樹得以很好保護並繼續繁榮。

華裔園藝專家邱啟宜說，橘樹如果精心保護，樹齡可以成長超過百年。防止病蟲侵害很重要，比如下面土壤有白蟻、金龜蟲，就需要特別注意保護。應該說，這棵傳奇橘樹能夠順利生長，生命力頑強，也是很幸運的。

園藝講師許希聖表示，一般來說，若對橘樹作了嫁接技術處理，才能夠讓橘樹成長到如此高齡。但橘樹樹齡超過150年，實在很罕見。

加州 華裔 巴西

上一則

太浩湖500磅巨熊躲過7個月追捕 已毀30民宅

下一則

闖卡戴珊住宅、寄避孕藥 河濱瘋狂男粉絲被捕

延伸閱讀

南加河濱市151歲橘樹有數百萬株後代 仍然結實累累

南加河濱市151歲橘樹有數百萬株後代 仍然結實累累
大亨小傳導演打造傳奇「貓王」 湯姆漢克斯扮王牌經紀

大亨小傳導演打造傳奇「貓王」 湯姆漢克斯扮王牌經紀
三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕
香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世

香港傳奇 ﻿﻿5屆冠軍練馬師簡炳墀84歲去世
「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺

「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺
義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

義國甜姊兒冬奧冰壺混雙摘金 兼職店員寫傳奇

熱門新聞

南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
公寓樓發生致命槍案， 華人不願搬離凶宅 ，因為市場上房租太貴，找不到可以搬的房子。（記者邵敏／攝影）

公寓發生命案…新房租太貴 華女寧帶2孩子繼續住凶宅

2022-02-22 02:20

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義