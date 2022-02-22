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高底盤、油電車 催化轉換器最容易被偷

洛杉磯訊
有些類型汽車的催化轉換器，特別容易被偷。（Pexels）
有些類型汽車的催化轉換器，特別容易被偷。（Pexels）

疫情以來，汽車上的催化轉換器（catalytic converter）盜竊案直線飆升，不少車主苦不堪言。據統計，有某些類型和品牌的車輛最容易被盜。

據KTLA報導，美國自1975年開始，立法規定，每輛車都必須安裝催化轉化器。該汽車零部件起到淨化汽車尾氣的作用，裡面的貴金屬包括鉑，銠，鈀等較為值錢，再加上疫情期間供應鏈短缺，因此被犯罪分子盯上。

根據AAA，地盤較高或車頂較高的汽車更容易被偷催化轉換器。因為竊賊很方便將其取下。這類車包括卡車，SUV，箱型車，巴士，運輸車等。

此外，油電動力混合車，特別是豐田（Toyota） Priuses車也容易被盜。因為這類車輛的催化轉換器相比傳統車輛，安裝得沒那麼牢固。而且豐田（Toyota） Priuses車型的催化轉換器中有更多貴金屬。

AAA也表示，以上車型和車子品牌的催化轉換器失竊率高，因為竊賊幾分鐘就可以將催化轉換器取下，有時盜賊一晚上可以「橫掃」一整個停車場的汽車。

想要預防該類犯罪，有專家建議民眾可以安裝催化轉換器防盜裝置，將車子停在有鐵門的封閉車庫裡，安裝攝像頭等。還可以將催化轉換器刻上VIN編碼，方便追蹤並尋獲。

據悉，大城市中，目前安裝一個新的催化轉換器需要約2000元。

疫情期間，催化轉換器被盜案猖獗，根據全美保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）數據，2018年，催化轉換器盜竊案每月平均108件，2020年1月該數字飆升至652起，到了同年12月，已經飆漲至2347起。

汽車 疫情 豐田

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