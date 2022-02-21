洛城新語／加州驢象難翻轉 共和黨蜀中無大將

2月15日加州 部分城市進行地方特別選舉，在民主黨 進步派的大本營北加舊金山市，三名進步派的學教委一舉被罷免。而在加州華人最集中的洛杉磯西聖蓋博谷，州眾議員第49選區補選，同屬民主黨進步派的方樹強(Mike Fong)，卻以67%對33%的壓倒性優勢擊敗共和黨 對手。為何南北加州的差異如此之大、2022年民主黨還能繼續在加州府會掌握超級多數嗎？

2022年11月就要舉行大選，距今不過八個多月，目前看來，共和黨人尚沒有能力撼動民主黨20年來在加州建立的霸業，因為加州藍州的色彩太濃，民主黨人根基扎得很深，而最主要的原因是加州共和黨目前不但蜀中無大將，就連當「廖化」的先鋒都很難上得了檯面，怎麼可能一舉奪回民主黨人的江山。

目前推測，共和黨人或許在2022年可在加州參眾兩會中多拿下幾席，但要搶下州長、副州長、檢察長、財務長、主計長、州務卿等六大民選公職，難度非常高。最快也要到2026年才可能有轉機。但屆時共和黨人如果還是沒有像前州長史瓦辛格、威爾森等那樣，具有全州知名度，或有真正實力的候選人出線，未來的仗很難打。

回到南北加州的政治氣候差異問題。三名進步派教委被四分之三的選民轟下台，是因為他們不務正業，放著疫情下的教育困境不顧，卻專注政治正確的「正名」運動，而且態度囂張，把個人的進步派意識型態主張，凌駕於多數民眾的利益之上。如果不是因為法令對教委任期與罷免的限制，舊金山的七名教委很可能一次會全部被選民罷免。

舊金山特別選舉結果格外受矚目，因為一直是左派大本營，而進步派更是「左中之左」，但舊金山市民長期下來，已經不能再忍受治安敗壞、遊民問題無解、教育品質下降，於是用罷免三名教委出口惡氣，狠狠賞了進步派一記耳光。但這會不會是加州政治風向轉變的開始？目前還很難說，先決條件是共和黨要有不畏戰、有能力的選將出馬，否則選來選去，只不過「極左」或「略左」民主黨人，在玩大風吹的換位子遊戲。

相對於北加灣區，洛杉磯縣1000萬居民雖然多半也是民主黨支持者，但很明顯地並沒有金山那麼「左」，選出的華裔州議員較為低調，更不像北加幾名華裔極左派州議員那樣囂張，屢次在合法公開吸毒、提早釋囚、重罪輕判、男女同廁等重大爭議法案上，扮演領銜提案的要角。

同屬進步派成員的方樹強，此次儘管對我們再三質疑，但他始終採取低調的「三不政策」：不理會、不敢面對、裝不知道來應付。方樹強很清楚，如果沒有進步派政治人脈和金源，以他個人之力，怎麼可能「勸退」黨內其他幾位更有實力的華裔選將與他競爭。而他也不敢公開承認，竊盜950元財物不用坐牢是符合公眾利益的事；公開合法吸毒對社會進步有幫助；大學入學應以族裔和血統作為錄取標準之一，是公平合理的事。如此政治風格令人遺憾。

方樹強在15日晚宣布當選時，承諾他每一天都會努力工作，確保49選區選民的權益。我們在此恭喜他獲勝，能在2022年11月任期結束前，實現他的政治理想。但選民同樣會努力監督方樹強，確保他在州議會對華人關切重大法案投下的每一票，都不會違背他照顧多數選民權益的承諾。