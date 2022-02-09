BLM運動引反彈 巴斯：洛警局應增員、檢視預算

計畫洛杉磯市長的巴斯8日競選政綱，強調洛市警局應該恢復應有編制。（巴斯臉書）

預備參選洛杉磯 市長的非洲裔聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）8日公開競選政綱，其中值得注意的有兩項重點。第一是將250名員警調離內勤職務，確保增加第一線警人達到9700人的標準。第二是仔細檢討洛市警局目前已達30億元的經費，確保每一分錢都用在刀口上。巴斯強調，現在的洛市市民已經覺得「社區不再安全了」。

本屆市長選舉中，警政議題意外熱門，除了巴斯，有意參選的洛市檢察長富爾（Mike Feuer）、洛市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）也表態應該增加警力，顯示「黑人的命也是命 」（BLM）之後的刪減警政預算 （defund police），已造成負面效果。兩人的幕僚也都同意巴斯的主張。

巴斯的公開政綱強調，沒有死傷的犯罪亦是罪案，不論是車輛被偷，背包被搶，或是家戶竊盜，這些都會對辛苦過活的市民造成傷害，因此越來越多的洛市市民向她表達，犯罪離他們越來越近，讓他們無法安心度日。

不過，向來主張刪減警察經費的兩名運動人士，Stop LAPD Spying Coalition的主導人之一Hamid Khan，與Black Lives Matter-Los Angeles的共同創辦人Melina Abdullah都認為，巴斯此舉辜負民意期待。不過，事實上巴斯早在2020年6月、佛洛伊德案發生後，接受華盛頓郵報訪問時就已表態，認為「defund police」是個很糟的運動口號。

巴斯政綱中除了讓250名內勤員警回到第一線，還希望增聘數百名文職人員，與更多的警員與調查人員，以讓洛市警局編制回到常態，因應洛市暴增50%的槍擊案，與刷新歷史新高的凶殺案。洛市警局目前約有9500名員警，低於編制200人；文職雇員2686人，低於編制150人。

但在面對洛市警政委員會增加警政預算12%的要求時，巴斯陣營的態度卻相對謹慎。她的幕僚Anna Bahr回應洛杉磯時報提問時表示，巴斯就任後，會希望全面審查（audit）洛市警局預算，讓每一分錢都用在刀口上。